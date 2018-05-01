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عاجل..بعد عرض الفيديوهات الجنسية اللي فضحو بوعشرين باستئنافية البيضاء: هذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 02:46 عاجل..بعد عرض الفيديوهات الجنسية اللي فضحو بوعشرين باستئنافية البيضاء: هذا ما قرره القاضي | بوليتيك
عاجل..بعد عرض الفيديوهات الجنسية اللي فضحو بوعشرين باستئنافية البيضاء: هذا ما قرره القاضي
قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، تأجيل أشغال المحاكمة السرية، إلى يوم غد الأربعاء 23 ماي على الساعة العاشرة ليلا.

''شوف تيفي''

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، تأجيل أشغال المحاكمة السرية، إلى يوم غد الأربعاء 23 ماي على الساعة العاشرة ليلا.

وأكد المصدر ذاته أن أشغال الجلسة المقبلة ستكون هي الأخرى جد ساخنة، حيث قرر القاضي بوشعيب فريح، مواصلة عرض باقي الفيديوهات التي توثق للاعتداءات الجنسية التي تورط ''توفيق بوعشرين'' داخل مكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسة والتي انطلقت أطوارها في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، عرفت عرض فيديو أول تبلغ مدته 3 دقائق تم تصوير مشاهده سنة 2015، يوثق للحظة تعرض المشتكية ''و.م'' للاعتداء الجنسي على يد بوعشرين، وعرض فيديو ثاني ظهر به هذا الأخير وهو يعتدي بطريقة وحشية شاذة على المشتكيتين ''س.ل'' و ''أ.ل''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاضي توفيق بوعشرين المشتكيات أشغال المحاكمة

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