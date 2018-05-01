عاجل..محامية بوعشرين غادرت القاعة بعدما شافت الفيديو الثاني وهي تصرخ: '' خاص كولشي يمشي للحبس''وهكذا كانت ردة فعل زيان ﻿

قامت إحدى المحاميات المنتميات لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، بمغادرة أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوراها بمحكمة الأستئناف بالبيضاء، وهي تصرخ، معبرة عن استيائها الشديد من فظاعة المشاهد التي

''شوف تيفي''

قامت إحدى المحاميات المنتميات لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، بمغادرة أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوراها بمحكمة الأستئناف بالبيضاء، وهي تصرخ، معبرة عن استيائها الشديد من فظاعة المشاهد التي يحتويها الفيديو الثاني، قائلة: ''خاص كولشي يمشي للحبس..خاص الوكيل العام يعتاقل كولشي..''.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن النقيب محمد زيان، غادر هو الآخر القاعة، حيث أكد على أن الشخص الظاهر بالفيديو لا علاقة له بموكله توفيق بوعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم، عرفت مواجهة المتهم توفيق بوعشرين بمقطعي فيديو، يوثقان للحظة اعتدائه جنسيا على ثلاثة مشتكيات، ويتعلق الأمر بكل من ''و.م'' و''س.ل'' و''أ.ل''.