عاجل..بوعشرين بدا ''كيترعد'' بعدما شاف الفيديو الثاني اللي كيوثق ممارستو الجنس على مشتكيتين في نفس الوقت داخل مكتبه ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المتهم توفيق بوعشرين، أصيب بصدمة قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، خلال أطوار جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وهو يشاهد مقطع فيديو يوثق لاعتدائه الجنسي على

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المتهم توفيق بوعشرين، أصيب بصدمة قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، خلال أطوار جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وهو يشاهد مقطع فيديو يوثق لاعتدائه الجنسي على ضحيتين في نفس الوقت، وبدأت قدماه بالارتعاش.

وأوضح المصدر ذاته أن الفيديو الثاني الذي تم عرضه تم وصفه بالصادم و الخطير، نظرا لمشاهده التي توثق لفظاعة ما تعرضت له الضحيتان من ممارسات شاذة على يد بوعشرين داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأشار ذات المصدر إلى أن مجموعة من المحامين، غادروا أشغال الجلسة السرية، نظرا لتأثرهم الشديد بسبب فظاعة المشاهد التي يحتويها الفيديو الثاني .