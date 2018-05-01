عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة بطريقة شاذة +تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر عليمة أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، وبعد استئناف أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرضت قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر عليمة أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، وبعد استئناف أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرضت قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، فيديو ثاني جد صادم، يوثق للحظة قيام المتهم بوعشرين بممارسة الجنس على مشتكيتين في نفس الوقت داخل مكتبه بجريدة أخبار اليوم، ويتعلق الأمر بـ ''أ.ل'' و ''س.ل''.

وأكدت المصادر ذاتها أن جميع المحامين الحاضرين لأشغال الجلسة، صدموا من مضمون الفيديو، الذي ظهر به توفيق بوعشرين في حالة غير طبيعية وهو يمارس الجنس على الضحيتين إحداهما ''حامل'' بطريقة شاذة وعنيفة فوق ''الكنبة'' المتواجدة بمكتبه .

وأشارت ذات المصادر أن المحامي جواد بنجلون تويمي المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، عجز عن مواصلة متابعة الفيديو الخطير الذي يوثق لجريمة الاتجار بالبشر، نظرا لتأثره من فظاعة المشاهد واللقطات التي يحتويها هذا الفيديو.