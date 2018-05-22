خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي ﻿

أثارت طريقة توزيع المجلس الجماعي لتيزنيت للقفف الرمضانية حفيظة عدة جمعيات المجتمع المدني، وقامت بمراسلة رئيس المجلس للاحتجاج عليه، ومطالبته بالتقسيم العادل للمساعدات الرمضانية.

شوف تيفي:تيزنيت

أثارت طريقة توزيع المجلس الجماعي لتيزنيت للقفف الرمضانية حفيظة عدة جمعيات المجتمع المدني، وقامت بمراسلة رئيس المجلس للاحتجاج عليه، ومطالبته بالتقسيم العادل للمساعدات الرمضانية.

وأكدت الجمعيات في مراسلتها التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، أن القفة الرمضانية المقدمة من طرف أحد المحسنين، والتي يشرف المجلس الجماعي على توزيعها، ويكلف جمعيات بالقيام بهذه المهمة، والتي لا تستحضر في هذا التوزيع المعايير المعتمدة إذ تستفيد جمعيات الأحياء من حصة الأسد.

وأضافت ذات المراسلة، أن هناك بعض الأعضاء الجماعيين من يستحضر في عملية التقسيم والتوزيع الولاء السياسي والعلاقات الحزبية، وهي الأمور التي تفوت على فئة المحتاجين والفقراء الاستفادة من القفة الرمضانية.

وفي الأخير طالبت جمعيات المجتمع المدني بتيزنيت رئيس المجلس البلدي بالتدخل العاجل لإنصاف الضعفاء والمحتاجين، وتمكينهم من حقهم في هذه القفة الرمضانية.