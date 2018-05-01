 حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم ﻿
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حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 02:07 حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم | بوليتيك
حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم
مباشرة بعد رفع أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، تجمع العديد من المحامين أمام قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ، وكان النقاش حول مضمون

''شوف تيفي''

مباشرة بعد رفع أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، تجمع العديد من المحامين أمام قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ، وكان النقاش حول مضمون الفيديو الذي يوثق للحظة تورط المتهم في الاعتداء الجنسي على المشتكية ''و.م''.

وأوضح مصدر قريب من الملف لـ ''شوف تيفي'' أن بعض المحامين، فتحوا باب النقاش بطريقة ساخرة حول حكم مشاهدة هذه الفيديوهات التي تحتوي على لقطات ساخنة خلال شهر رمضان وضرورة استحمامهم والوضوء قبل آذان الفجر

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسة السرية والتي انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين، كانت بدايتها ساخنة جدا، خاصة بعد عرض الفيديو الأول الذي يوثق للحظة تعرص إحدى المشتكيات للاعتداء الجنسي على يد بوعشرين داخل مكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف البيضاء المشتكية الفيديوهات بوعشرين

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