عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه وسط محكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

أفاد مصدر قريب من محاكمة توفيق بوعشرين لـ ''شوف تيفي''، أن مدير جريدة أخبار اليوم، فقد صوابه قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، بعد مواجهته بالفيديو الصادم الذي يوثق للحظة اعتدائه جنسيا على المشتكية

''شوف تيفي''

أفاد مصدر قريب من محاكمة توفيق بوعشرين لـ ''شوف تيفي''، أن مدير جريدة أخبار اليوم، فقد صوابه قبل قليل من يومه الثلاثاء 22 ماي، بعد مواجهته بالفيديو الصادم الذي يوثق للحظة اعتدائه جنسيا على المشتكية ''و.م'' خلال أشغال المحاكمة السرية التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن توفيق بوعشرين ومباشرة بعد مشاهدته للفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق، قام بحركة هيستيرية من خلال وضع يده على شعر رأسه وهو يقول: ''لا..لا..ماشي أنا''.

وأشار ذات المصدر إلى أن أحد المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن بوعشربن المعروف بانتمائه لحزب العدالة والتنمية، وخلال عرض الفيديو الأول، تبادل نظرات مثيرة مع زميله بالهيئة وطأطأ رأسه بعد تأكده على أن الشخص الظاهر بالفيديو هو مدير جريدة أخبار اليوم.