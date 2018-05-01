عاجل..بعد عرض الفيديو اللي فضح بوعشرين..المحكمة تواجه المتهم بضحية اللقطات الساخنة في هذه اللحظات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها في هذه الأثناء بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، تعرف مواجهة مدير جريدة أخبار اليوم بالمشتكية ''و .م'' وذلك مباشرة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها في هذه الأثناء بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، تعرف مواجهة مدير جريدة أخبار اليوم بالمشتكية ''و .م'' وذلك مباشرة بعد عرض الفيديو الأول الذي يوثق للحظة تعرض الضحية للاعتداء الجنسي.

وأكدت المصادر ذاتها أن المشتكية، صرحت خلال ردها عن الأسئلة الموجهة إليها من طرف الهيئة القضائية على أنها بالفعل هي من تظهر بالفيديو الذي يوثق للحظة تعرضها للاعتداء الجنسي على يد بوعشرين.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المتهم توفيق بوعشرين، وبالرغم من مشاهدته للفيديو الذي يفضح ويكشف تورطه في الاعتداء الجنسي على المشتكية ''و.م''، فإنه رفض الاعتراف، ونفى أن يكون هو الشخص الظاهر به.

وأبرزت مصادر ''شوف تيفي'' أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، لن تعارض إذا ما تم التقدم بطلب خاص بعرض الفيديوهات على الخبرة سواء داخل أو خارج أرض الوطن.