رئيس فرقة الدراجين ''الملالي'' يطيح بتاجر مخدرات بالبيضاء بالموازاة مع ساعة الإفطار ﻿

تمكن رئيس فرقة الدراجين الملقب بـ ''الملالي'' من الإطاحة بأحد أهم تجار ''القرقوبي'' بمنطقة الهراويين بحي مولاي رشيد بالبيضاء، بالموازاة مع فترة الإفطار مساء اليوم الإثنين 21 ماي.

''شوف تيفي''

تمكن رئيس فرقة الدراجين الملقب بـ ''الملالي'' من الإطاحة بأحد أهم تجار ''القرقوبي'' بمنطقة الهراويين بحي مولاي رشيد بالبيضاء، بالموازاة مع فترة الإفطار مساء اليوم الإثنين 21 ماي.

وأوضح المصدر ذاته أن ''الملالي''، تمكن من إيقاف تاجر المخدرات الملقب بـ ''فريمة'' في حالة تلبس، حيث أسفر تفتيشه عن حجز 300 حبة من القرقوبي من نوع ''زيبام''، كان ينوي بيعها خلال فترة ما بعد الإفطار.

وأكد المصدر ذاته، أن الموقوف تم اقتياده لدائرة أمنية للتحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.