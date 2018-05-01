 ساكنة البيضاء كاعيين بزاف..الناس كايصليو التراويح بالقرب من النفايات والأزبال ومجلس المدينة آوت ﻿
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بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 01:32 ساكنة البيضاء كاعيين بزاف..الناس كايصليو التراويح بالقرب من النفايات والأزبال ومجلس المدينة آوت | مجتمع
ساكنة البيضاء كاعيين بزاف..الناس كايصليو التراويح بالقرب من النفايات والأزبال ومجلس المدينة آوت
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر وجود كمية كبيرة من النفايات بالقرب من مسجد بمدينة الدار البيضاء، يؤدي به مئات المصلين خلال رمضان صلاة التراويح.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر وجود كمية كبيرة من النفايات بالقرب من مسجد بمدينة الدار البيضاء، يؤدي به مئات المصلين خلال رمضان صلاة التراويح.

وحسب الشخص مصور هذا الفيديو، فإن الأمر يتعلق بمسجد الفردوس الموجود بتراب جماعة عين الشق بمنطقة كاليفورنيا والتي يديرها حزب العدالة والتنمية، معبرا عن غضبه الشديد من الجماعة التي لم تحرك ساكنا إلى حدود الساعة لإزالة هذه النفايات من أمام المسجد المذكور.

وتفاعل آلاف البيضاويين النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع أن العديد من الأحياء بالعاصمة الاقتصادية، تعرف حالات مشابهة منذ شهرين، إلا أن مجلس المدينة لم يتحرك لكي يتم وضع حد لانتشار النفايات والأزبال.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البيضاء مسجد الفردوس حزب العدالة والتنمية التراويح

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