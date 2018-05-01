 عاجل وحصري..تفاصيل مثيرة عن الفيديو الأول اللي فضح بوعشرين..شد الضحية من أماكن حساسة وهي كتقول ليه: ''لا..لا..عفاك'' ﻿
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عاجل وحصري..تفاصيل مثيرة عن الفيديو الأول اللي فضح بوعشرين..شد الضحية من أماكن حساسة وهي كتقول ليه: ''لا..لا..عفاك''

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 01:26 عاجل وحصري..تفاصيل مثيرة عن الفيديو الأول اللي فضح بوعشرين..شد الضحية من أماكن حساسة وهي كتقول ليه: لا..لا..عفاك | بوليتيك
عاجل وحصري..تفاصيل مثيرة عن الفيديو الأول اللي فضح بوعشرين..شد الضحية من أماكن حساسة وهي كتقول ليه: ''لا..لا..عفاك''
أكد مصدر جد مطلع قريب من سير أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 22 ماي، بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن الفيديو الأول الذي تم عرضه صادم جدا،و يوثق لحظة تورط

''شوف تيفي''

أكد مصدر جد مطلع قريب من سير أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 22 ماي، بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن الفيديو الأول الذي تم عرضه صادم جدا،و يوثق لحظة تورط المتهم في الاعتداء جنسيا على الضحية ''و.م'' داخل مكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' أن الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق، يظهر مدير جريدة أخبار اليوم، وهو يمسك الضحية من تذييها وفي أماكن حساسة بجسدها، بالرغم من محاولتها الدفاع عن نفسها، قائلة: ''لا..لا..عفاك''.

وأكد المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، اضطر بعد عرض الفيديو إلى رفع أشغال الجلسة، بعد وقوع مشادة كلامية حادة جدا بين المحامي الحسيني كروط المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني والمحامي عبد الصمد الإدريسي المنتمي لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين.

 

 

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المغرب شوف تيفي توفيق بوعشرين أشغال المحاكمة الحق المدني محكمة الاستئناف

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