الاتحاد الزموري للخميسات يوضح لـ''شوف سبور'' قضية اللاعب الذي حاول الانتحار ﻿

نفى الناطق الرسمي باسم فريق الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم ، عبد السلام بلقاطي ، كون أحد لاعبي الفريق الزموري حاول الانتحار بمدينة الدار البيضاء، بسبب أن إدارة الفريق الزموري لم تمنحه أوراقه.

شوف سبور : عبدالغفور ضرار

نفى الناطق الرسمي باسم فريق الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم ، عبد السلام بلقاطي ، كون أحد لاعبي الفريق الزموري حاول الانتحار بمدينة الدار البيضاء، بسبب أن إدارة الفريق الزموري لم تمنحه أوراقه.



وأضاف الناطق الرسمي للفريق الزموري، في تصريح لـ''شوف سبور''، أن الشخص حاول الانتحار ، و ظهر في الفيديو الذي بثته قناة''شوف تيفي'' بأنه لا ينتمي ولا يتوفر على أي عقد يربطه بالفريق، مضيفا '' أنا هذا الشخص عمرني شفتو في الفرقة طيلة 6 سنوات'' .

يذكر أن قناة ''شوف تيفي '' كانت قد نشرت فيديو لشخص حاول الانتحار من إحدى قناطر مدينة الدار البيضاء ، و قال إنه لاعب الاتحاد الزموري للخميسات ، وأن إدارة الفريق لم تمنحه أوراقه حتى يتسنى له الانتقال لأحد الأندية الأخرى.