 الاتحاد الزموري للخميسات يوضح لـ''شوف سبور'' قضية اللاعب الذي حاول الانتحار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..بوعشرين بدا كيترعد بعدما شاف الفيديو الثاني اللي كيوثق ممارستو الجنس على مشتكيتين في نفس الوقت داخل مكتبه | بوليتيك

عاجل..بوعشرين بدا ''كيترعد'' بعدما شاف الفيديو الثاني اللي كيوثق ممارستو الجنس على مشتكيتين في نفس

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة بطريقة شاذة +تفاصيل حصرية | بوليتيك

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة

خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي | مجتمع

خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم | بوليتيك

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و

عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه وسط محكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه

عاجل..بعد عرض الفيديو اللي فضح بوعشرين..المحكمة تواجه المتهم بضحية اللقطات الساخنة في هذه اللحظات | بوليتيك

عاجل..بعد عرض الفيديو اللي فضح بوعشرين..المحكمة تواجه المتهم بضحية اللقطات الساخنة في هذه اللحظات

رئيس فرقة الدراجين الملالي يطيح بتاجر مخدرات بالبيضاء بالموازاة مع ساعة الإفطار | حوادث و حقوق

رئيس فرقة الدراجين ''الملالي'' يطيح بتاجر مخدرات بالبيضاء بالموازاة مع ساعة الإفطار

ساكنة البيضاء كاعيين بزاف..الناس كايصليو التراويح بالقرب من النفايات والأزبال ومجلس المدينة آوت | مجتمع

ساكنة البيضاء كاعيين بزاف..الناس كايصليو التراويح بالقرب من النفايات والأزبال ومجلس المدينة آوت

عاجل وحصري..تفاصيل مثيرة عن الفيديو الأول اللي فضح بوعشرين..شد الضحية من أماكن حساسة وهي كتقول ليه: لا..لا..عفاك | بوليتيك

عاجل وحصري..تفاصيل مثيرة عن الفيديو الأول اللي فضح بوعشرين..شد الضحية من أماكن حساسة وهي كتقول ليه:

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الاتحاد الزموري للخميسات يوضح لـ''شوف سبور'' قضية اللاعب الذي حاول الانتحار

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 01:18 الاتحاد الزموري للخميسات يوضح لـشوف سبور قضية اللاعب الذي حاول الانتحار | سبور
الاتحاد الزموري للخميسات يوضح لـ''شوف سبور'' قضية اللاعب الذي حاول الانتحار
نفى الناطق الرسمي باسم فريق الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم ، عبد السلام بلقاطي ، كون أحد لاعبي الفريق الزموري حاول الانتحار بمدينة الدار البيضاء، بسبب أن إدارة الفريق الزموري لم تمنحه أوراقه.

شوف سبور : عبدالغفور ضرار

نفى الناطق الرسمي باسم فريق الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم ، عبد السلام بلقاطي ، كون أحد لاعبي الفريق الزموري حاول الانتحار بمدينة الدار البيضاء، بسبب أن إدارة الفريق الزموري لم تمنحه أوراقه.

وأضاف الناطق الرسمي للفريق الزموري، في تصريح لـ''شوف سبور''، أن الشخص حاول الانتحار ، و ظهر في الفيديو الذي بثته قناة''شوف تيفي'' بأنه لا ينتمي ولا يتوفر على أي عقد يربطه بالفريق، مضيفا '' أنا هذا الشخص عمرني شفتو في الفرقة طيلة 6 سنوات'' .

يذكر أن قناة ''شوف تيفي '' كانت قد نشرت فيديو لشخص حاول الانتحار من إحدى قناطر مدينة الدار البيضاء ، و قال إنه لاعب الاتحاد الزموري للخميسات ، وأن إدارة الفريق لم تمنحه أوراقه حتى يتسنى له الانتقال لأحد الأندية الأخرى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الخمسيات الاتحاد الزموري انتحار لاعب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الفتح الرباطي يقصي تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة | سبور

الفتح الرباطي يقصي تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة

نهضة بركان يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لهدفين | سبور

نهضة بركان يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لهدفين

جواد الياميق يشكر كل من سانده في جنوى الإيطالي | سبور

جواد الياميق يشكر كل من سانده في جنوى الإيطالي

إشبيلية يخلف وعده لمسوؤلي اتحاد طنجة بإجراء مباراة استعراضية | سبور

إشبيلية يخلف وعده لمسوؤلي اتحاد طنجة بإجراء مباراة استعراضية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي | خارج البلاطو

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان | خارج البلاطو

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط | شوف الصحافة

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط

﻿

آخر المستجدات

عاجل..بوعشرين بدا كيترعد بعدما شاف الفيديو الثاني اللي كيوثق ممارستو الجنس على مشتكيتين في نفس الوقت داخل مكتبه | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

عاجل..بوعشرين بدا ''كيترعد'' بعدما شاف الفيديو الثاني اللي كيوثق ممارستو الجنس على مشتكيتين في نفس

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة بطريقة شاذة +تفاصيل حصرية | بوليتيك

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة

خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي | مجتمع

خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم | بوليتيك

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.