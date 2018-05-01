عاجل..عرض أول فيديو يفضح بوعشرين ويكشف اعتداءاته الجنسية..وها شنو وقع لمحامي ديال المتهم فاش شاف الفيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، عرضت قبل دقائق أول فيديو، يوثق للاعتداء الجنسي على إحدى المشتكيات، ويتعلق الأمر بـ ''و.م''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، عرضت قبل دقائق أول فيديو، يوثق للاعتداء الجنسي على إحدى المشتكيات، ويتعلق الأمر بـ ''و.م''.

وأكد المصدر ذاته أن أحد المحامين المنتمين إلى هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين ومباشرة بعد عرض الفيديو الأول، غادر القاعة التي تجري بها أطوار الجلسة وهو يقول: ''لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم''، قبل أن يتوجه إلى مرحاض المحكمة.

وأبرز ذات المصدر أن الفيديو الأول الذي يعرض في هذه اللحظات، يوثق للاعتداء الذي تعرضت له المشتكية ''و.م'' وقد تم تصوير مشاهده سنة 2015.