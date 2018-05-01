عاجل..القاضي يصدم بوعشرين وزيان ويقرر عرض الفيديوهات الفاضحة في هذه اللحظات ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح، رفض قبل قليل من اليوم الثلاثاء 22 ماي، الملتمس المقدم من النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين بخصوص عدم عرض الفيديوهات التي تفضح

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح، رفض قبل قليل من اليوم الثلاثاء 22 ماي، الملتمس المقدم من النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين بخصوص عدم عرض الفيديوهات التي تفضح الأفعال المشينة للمتهم .

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي وبعد قبول الملتمس المقدم من طرف النقيب زيان من حيث الشكل و رفضه من حيث الجوهر، أعلن عن عرضه للفيديوهات في هذه اللحظات خلال أشغال المحاكمة السرية التي تجرى أطوراها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأبرز ذات المصدر‚ أن المحكمة تعرض في هذه اللحظات الفيديوهات، وذلك بحضور النقيب حسن بيراوين والذي سيتكلف بمراقبة أشغال الجلسة حتى لا يتم تصوير الفيديوهات.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال المحاكمة السرية والتي انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، تعرف حضور أربع مشتكيات، ويتعلق الأمر بكل من ''ن.ل''، و ''و.م''، و ''أ.ل''، و ''س.ل''..