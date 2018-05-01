 عاجل..القاضي يصدم بوعشرين وزيان ويقرر عرض الفيديوهات الفاضحة في هذه اللحظات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة بطريقة شاذة +تفاصيل حصرية | بوليتيك

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة

خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي | مجتمع

خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم | بوليتيك

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و

عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه وسط محكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه

عاجل..بعد عرض الفيديو اللي فضح بوعشرين..المحكمة تواجه المتهم بضحية اللقطات الساخنة في هذه اللحظات | بوليتيك

عاجل..بعد عرض الفيديو اللي فضح بوعشرين..المحكمة تواجه المتهم بضحية اللقطات الساخنة في هذه اللحظات

رئيس فرقة الدراجين الملالي يطيح بتاجر مخدرات بالبيضاء بالموازاة مع ساعة الإفطار | حوادث و حقوق

رئيس فرقة الدراجين ''الملالي'' يطيح بتاجر مخدرات بالبيضاء بالموازاة مع ساعة الإفطار

ساكنة البيضاء كاعيين بزاف..الناس كايصليو التراويح بالقرب من النفايات والأزبال ومجلس المدينة آوت | مجتمع

ساكنة البيضاء كاعيين بزاف..الناس كايصليو التراويح بالقرب من النفايات والأزبال ومجلس المدينة آوت

عاجل وحصري..تفاصيل مثيرة عن الفيديو الأول اللي فضح بوعشرين..شد الضحية من أماكن حساسة وهي كتقول ليه: لا..لا..عفاك | بوليتيك

عاجل وحصري..تفاصيل مثيرة عن الفيديو الأول اللي فضح بوعشرين..شد الضحية من أماكن حساسة وهي كتقول ليه:

عاجل..عرض أول فيديو يفضح بوعشرين ويكشف اعتداءاته الجنسية..وها شنو وقع لمحامي ديال المتهم فاش شاف الفيديو | بوليتيك

عاجل..عرض أول فيديو يفضح بوعشرين ويكشف اعتداءاته الجنسية..وها شنو وقع لمحامي ديال المتهم فاش شاف

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

عاجل..القاضي يصدم بوعشرين وزيان ويقرر عرض الفيديوهات الفاضحة في هذه اللحظات

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 01:07 عاجل..القاضي يصدم بوعشرين وزيان ويقرر عرض الفيديوهات الفاضحة في هذه اللحظات | بوليتيك
عاجل..القاضي يصدم بوعشرين وزيان ويقرر عرض الفيديوهات الفاضحة في هذه اللحظات
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح، رفض قبل قليل من اليوم الثلاثاء 22 ماي، الملتمس المقدم من النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين بخصوص عدم عرض الفيديوهات التي تفضح

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح، رفض قبل قليل من اليوم الثلاثاء 22 ماي، الملتمس المقدم من النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين بخصوص عدم عرض الفيديوهات التي تفضح الأفعال المشينة للمتهم .

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي وبعد قبول الملتمس المقدم من طرف النقيب زيان من حيث الشكل و رفضه من حيث الجوهر، أعلن عن عرضه للفيديوهات في هذه اللحظات خلال أشغال المحاكمة السرية التي تجرى أطوراها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأبرز ذات المصدر‚ أن المحكمة تعرض في هذه اللحظات الفيديوهات، وذلك بحضور النقيب حسن بيراوين والذي سيتكلف بمراقبة أشغال الجلسة حتى لا يتم تصوير الفيديوهات.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال المحاكمة السرية والتي انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، تعرف حضور أربع مشتكيات، ويتعلق الأمر بكل من ''ن.ل''، و ''و.م''، و ''أ.ل''، و ''س.ل''..

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحاكمة السرية القاضي توفيق بوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة بطريقة شاذة +تفاصيل حصرية | بوليتيك

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة بطريقة شاذة +تفاصيل حصرية

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم | بوليتيك

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم

عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه وسط محكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه وسط محكمة الاستئناف بالبيضاء

عاجل..بعد عرض الفيديو اللي فضح بوعشرين..المحكمة تواجه المتهم بضحية اللقطات الساخنة في هذه اللحظات | بوليتيك

عاجل..بعد عرض الفيديو اللي فضح بوعشرين..المحكمة تواجه المتهم بضحية اللقطات الساخنة في هذه اللحظات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

واش حلال و لا حرام؟؟..هذا ما قاله الفيزازي عن المُعاشرة الزوجية في رمضان

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي | خارج البلاطو

بعد حموضة الأعمال الرمضانية ..سعيد الناصري يُــفجرها في وجه العرايشي

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان | خارج البلاطو

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط | شوف الصحافة

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط

﻿

آخر المستجدات

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة بطريقة شاذة +تفاصيل حصرية | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

عاجل..عرض فيديو ثاني صادم يظهر ممارسة بوعشرين للجنس على جوج مشتكيات في نفس الوقت واحدة فيهم حاملة

خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي | مجتمع

خروقات في توزيع القفة الرمضانية تؤجج غضب جمعيات المجتمع المدني بتزنيت وتحتج على المجلس الجماعي

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و المتهم | بوليتيك

حصري..بسبب اللقطات الجنسية الساخنة في الفيديوهات ديال بوعشرين..نقاش مثير وساخر بين دفاع الضحايا و

عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه وسط محكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل...بوعشرين فقد صوابه بعد مشاهدة الفيديو الجنسي اللي كيفضحو ودار حركة هيستيرية..شوفو شنو وقع ليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.