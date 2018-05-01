 عاجل..نايضة خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين بسبب عرض الفيديوهات باستئنافية البيضاء ﻿
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عاجل..نايضة خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين بسبب عرض الفيديوهات باستئنافية البيضاء

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 01:02 عاجل..نايضة خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين بسبب عرض الفيديوهات باستئنافية البيضاء | بوليتيك
عاجل..نايضة خلال أشغال المحاكمة السرية لتوفيق بوعشرين بسبب عرض الفيديوهات باستئنافية البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، اضطر قبل قليل من يومه الإثنين 21 ماي، إلى رفع أشغال الجلسة السرية،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، اضطر قبل قليل من يومه الإثنين 21 ماي، إلى رفع أشغال الجلسة السرية، بسبب وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم، وذلك بسبب إصرار القاضي على عرض الفيديوهات التي توثق للاعتداءات الجنسية على الضحايا.

وأكد المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، دخلت هي الأخرى على الخط خلال وقوع المشادة الكلامية بين القاضي والنقيب محمد زيان، وطالبت بضرورة عرض الفيديوهات الصادمة والخطيرة خلال أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأشار ذات المصدر إلى أن أشغال الجلسة، تم رفعها حتى يتم تلطيف الأجواء داخل القاعة، لكي يستطيع القاضي بوشعيب فريح استئناف أشغالها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاضي بوشعيب فريح الفيديوهات الجلسة

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