عاجل وحصري..فيديوهات واضحة تفضح توفيق بوعشرين+تفاصيل مثيرة..مدير جريدة أخبار اليوم عندو علامات سوداء فظهرو ﻿

أفاد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' مقرب من ملف توفيق بوعشرين، أن الفيدوهات التي تدين المتهم المتابع بثهم ثقيلة، ''واضحة وبالألوان''، تكشف وجود بعض العلامات السوداء وعلامات أخرى على ظهر مدير جريدة أخبار

"شوف تيفي"

أفاد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" مقرب من ملف توفيق بوعشرين، أن الفيدوهات التي تدين المتهم المتابع بثهم ثقيلة، "واضحة وبالألوان"، تكشف وجود بعض العلامات السوداء وعلامات أخرى على ظهر مدير جريدة أخبار اليوم كما سبق وأشارت إليه إحدى المشتكيات خلال الاستماع لها الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن المتهم، متخوفة من عرض الفيديوهات التي تفضح بوعشرين خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء في هذه اللحظات، ما دفع بالنقيب محمد زيان المنتمي لهذه الهيئة إلى مطالبة القاضي بوشعيب فريح بعدم عرضها.

وأكد المصدر ذاته أن الضحايا، هددن بالانتحار في حالة تسريب بعض لقطاتهن الحميمية مع المتهم توفيق بوعشرين على أساس أنها ليست جرائم جنسية، وتسويقها بطريقة تشير إلى أنهن كن راضيات على هذه العلاقة مع المتهم.

وعلاقة بالقضية، لم يستبعد ذات المصدر أن يكون المتهم توفيق بوعشرين، قد مكن النقيب محمد زيان من مبالغ مالية كبيرة من أجل إقحام محامين دوليين في القضية.

وأبرز كذلك مصدر "شوف تيفي" أن الوكيل العام للملك، رفض خلال جلسة اليوم، جميع الملتمسات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين والتي تهدف إلى عرقلة سير المحاكمة.