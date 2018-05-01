جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا ﻿

بعد أن دخلت في حالة اكتئاب متقدمة، خلال الأيام القليلة الماضية، وضعت الجهادية المغربية ''سميرة يرو'' حدا لحياتها، بعد إقدامها على الانتحار في سجن ''بريفا'' بإسبانيا، حيث عثر عليها معلقة بوشاح داخل

شوف تيفي

بعد أن دخلت في حالة اكتئاب متقدمة، خلال الأيام القليلة الماضية، وضعت الجهادية المغربية ''سميرة يرو'' حدا لحياتها، بعد إقدامها على الانتحار في سجن ''بريفا'' بإسبانيا، حيث عثر عليها معلقة بوشاح داخل زنزانتها.

وكانت المتطرفة المغربية، التي حكم عليها، في مارس 2016، بالسجن 5 سنوات، مع إبقائها تحت المراقبة لـ 10 سنوات أخرى بعد مغادرة السجن، حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية الصادرة يوم غد الاربعاء 22 ماي، قد اتهمت باستقطاب أكثر من 50 امرأة من بلجيكا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والمغرب ومن بلدان عربية أخرى، من أجل الانضمام إلى ''داعش''. بالإضافة إلى اتهامها من قبل السلطات الإسبانية باختطاف طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، ومحاولة إدخاله إلى سوريا عبر تركيا بدون موافقة من زوجها، وبموجب مذكرة بحث دولية أوقفت سميرة، في دجنبر 2014، في الحدود التركية وهي تحاول العبور إلى سوريا من أجل الانضمام إلى ''داعش''، بعد استقطابها من طرف أحد الإرهابيين المغاربة، وفي مارس 2015 تسلمتها إسبانيا من تركيا.

وكانت سميرة، حسب نفس اليومية، قد سافرت من المغرب إلى إسبانيا سنة 2000، بعد حصولها على شهادة الباكالوريا، واضطرت من أجل إعالة نفسها إلى العمل في العديد من الوظائف البسيطة، قبل أن تتزوج من مواطن مغربي وتنجب طفلها الأول، وبعد أن فشلت في تحقيق ما كانت تصبو إليه، عادت ''سميرة يرو'' سنة 2013، إلى مسقط رأسها في تطوان، وتعرضت لعملية غسل دماغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف أحد المتطرفين المغاربة، الذي تمكن من استقطابها من أجل السفر إلى سوريا والانضمام إلى ''داعش''.