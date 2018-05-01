الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز ﻿

بالرغم من تدشين الحكومة دراسة شاملة من أجل وضع ما يسمى بالسجل الاجتماعي، الذي سيمكن من تحديد الأشخاص في وضعية فقر، استعدادا لإقرار منظومة جديدة للدعم المباشر، فإن ملف الغاز يظل مؤجلا، إذ هناك

شوف تيفي:

بالرغم من تدشين الحكومة دراسة شاملة من أجل وضع ما يسمى بالسجل الاجتماعي، الذي سيمكن من تحديد الأشخاص في وضعية فقر، استعدادا لإقرار منظومة جديدة للدعم المباشر، فإن ملف الغاز يظل مؤجلا، إذ هناك أطراف تعارض بشكل كامل أن يتم وقف الدعم إذا لم تكن هناك نية لدعم الطبقة المتوسطة أيضا، وليس فئات الفقراء فقط.

و حسب يومية المساء الصادرة يوم غد الأربعاء 22 ماي، فإن مصادر مطلعة كشفت أن حكومة سعد الدين العثماني، غير متحمسة لاتخاذ قرار رفع الدعم الموجه للغاز في المرحلة الحالية، بالنظر إلى مجموعة من التحديات المرتبطة، من جهة، بعدم وجود سيناريو واضح حول الجهات المستفيدة من الدعم المباشر، ومن جهة أخرى، لوجود مخاوف من تكرار تجربة ما وقع في قطاع المحروقات بعد صدور خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية الذي كشف تحقيق الشركات العاملة في القطاع أرباحا كبيرة منذ قرار التحرير.

وأوضحت اليومية، حسب بعض المصادر، "أنه بالنسبة للفقراء، هناك إشكال حقيقي، فاذا تم الاعتماد على المعايير الخاصة بنظام المساعدة الطبية "راميد"، فإننا سنجد أنفسنا أمام ما يقارب 11 مليون شخص في وضعية فقر وهشاشة، وهو الأمر الذي يستوجب دراسة مالية دقيقة من أجل معرفة جدوى وقيمة الدعم المالي الدي سيوجه إلى الفئات المعنية حتى لا تواجه مستقبلا بإشكالية التمويل."

وقد سبق للحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن صرح بأن الحكومة مستعدة لمنح 1000 درهم لمليون عائلة مغربية، وهو ما يمثل ما بين 4 و5 ملايين مغربي، وأكد الوزير أن الحكومة ليس لديها مشكل في توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ عملية الاستهداف، بل إن الأمر مرتبط بالآليات الناجعة لإنجاح العملية لتستفيد الفئات المستحقة منه.

وقد كان متوقعا أن تبدأ الحكومة في الوقف التدريجي للدعم الموجه للسكر، وهو الأمر الذي أعلن عنه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، إلا أن هذا التوجه تم تجميده.

خطة بوسعيد كانت تتأسس على رفع الدعم عن طريق زيادات تقدر بحوالي 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، تشمل في البداية السكر المحبب المعروف بـ "سنيدة" وهو الأكثر استعمالا في مجال الصناعة الغذائية.