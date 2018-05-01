 الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري..فيديوهات واضحة تفضح توفيق بوعشرين+تفاصيل مثيرة..مدير جريدة أخبار اليوم عندو علامات سوداء فظهرو | بوليتيك

عاجل وحصري..فيديوهات واضحة تفضح توفيق بوعشرين+تفاصيل مثيرة..مدير جريدة أخبار اليوم عندو علامات

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور

جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا | دولي

جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز | مجتمع

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز

غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين | مجتمع

غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين

جريمة بشعة تهز المسلمين في رمضان..العثور على مؤذن وشخص آخر مذبوحين وسط مسجد بالجزائر+فيديو | دولي

جريمة بشعة تهز المسلمين في رمضان..العثور على مؤذن وشخص آخر مذبوحين وسط مسجد بالجزائر+فيديو

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة نهضة بركان 3-2 الكوكب المراكشي | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة نهضة بركان 3-2 الكوكب المراكشي

جثة شابة مغربية في مستودع للأموات بالإمارات منذ ثلاثة أشهر | دولي

جثة شابة مغربية في مستودع للأموات بالإمارات منذ ثلاثة أشهر

شاهد بالفيديو .. أهداف ملخص مباراة الأساطير 6-7 التي إعتزال فيها الأسطورة بيرلو | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف ملخص مباراة الأساطير 6-7 التي إعتزال فيها الأسطورة بيرلو

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 00:26 الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز | مجتمع
الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز
بالرغم من تدشين الحكومة دراسة شاملة من أجل وضع ما يسمى بالسجل الاجتماعي، الذي سيمكن من تحديد الأشخاص في وضعية فقر، استعدادا لإقرار منظومة جديدة للدعم المباشر، فإن ملف الغاز يظل مؤجلا، إذ هناك

شوف تيفي:

بالرغم من تدشين الحكومة دراسة شاملة من أجل وضع ما يسمى بالسجل الاجتماعي، الذي سيمكن من تحديد الأشخاص في وضعية فقر، استعدادا لإقرار منظومة جديدة للدعم المباشر، فإن ملف الغاز يظل مؤجلا، إذ هناك أطراف تعارض بشكل كامل أن يتم وقف الدعم إذا لم تكن هناك نية لدعم الطبقة المتوسطة أيضا، وليس فئات الفقراء فقط.

و حسب يومية المساء الصادرة يوم غد الأربعاء 22 ماي، فإن مصادر مطلعة كشفت أن حكومة سعد الدين العثماني، غير متحمسة لاتخاذ قرار رفع الدعم الموجه للغاز في المرحلة الحالية، بالنظر إلى مجموعة من التحديات المرتبطة، من جهة، بعدم وجود سيناريو واضح حول الجهات المستفيدة من الدعم المباشر، ومن جهة أخرى، لوجود مخاوف من تكرار تجربة ما وقع في قطاع المحروقات بعد صدور خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية الذي كشف تحقيق الشركات العاملة في القطاع أرباحا كبيرة منذ قرار التحرير.

وأوضحت اليومية، حسب بعض المصادر، "أنه بالنسبة للفقراء، هناك إشكال حقيقي، فاذا تم الاعتماد على المعايير الخاصة بنظام المساعدة الطبية "راميد"، فإننا سنجد أنفسنا أمام ما يقارب 11 مليون شخص في وضعية فقر وهشاشة، وهو الأمر الذي يستوجب دراسة مالية دقيقة من أجل معرفة جدوى وقيمة الدعم المالي الدي سيوجه إلى الفئات المعنية حتى لا تواجه مستقبلا بإشكالية التمويل."

وقد سبق للحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن صرح بأن الحكومة مستعدة لمنح 1000 درهم لمليون عائلة مغربية، وهو ما يمثل ما بين 4 و5 ملايين مغربي، وأكد الوزير أن الحكومة ليس لديها مشكل في توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ عملية الاستهداف، بل إن الأمر مرتبط بالآليات الناجعة لإنجاح العملية لتستفيد الفئات المستحقة منه.

وقد كان متوقعا أن تبدأ الحكومة في الوقف التدريجي للدعم الموجه للسكر، وهو الأمر الذي أعلن عنه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، إلا أن هذا التوجه تم تجميده.

خطة بوسعيد كانت تتأسس على رفع الدعم عن طريق زيادات تقدر بحوالي 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، تشمل في البداية السكر المحبب المعروف بـ "سنيدة" وهو الأكثر استعمالا في مجال الصناعة الغذائية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحكومة تحرير المحروقات الدعم الغاز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين | مجتمع

غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين

إنقاذ 80 مهاجرا سريا بطنجة كانو ناويين يحركو لإسبانيا | مجتمع

إنقاذ 80 مهاجرا سريا بطنجة كانو ناويين يحركو لإسبانيا

حملة طبية مجانية تجر الويلات على عمدة مدينة أكادير بعدما صرح بأن تكلفتها 80 مليون سنتيم+صور | مجتمع

حملة طبية مجانية تجر الويلات على عمدة مدينة أكادير بعدما صرح بأن تكلفتها 80 مليون سنتيم+''صور''

عاجل..بعد اعتقاله..هذا ما قررته وزارة التربية الوطنية في حق الأستاذ المتورط في الاعتداء على تلميذة بخريبكة | مجتمع

عاجل..بعد اعتقاله..هذا ما قررته وزارة التربية الوطنية في حق الأستاذ المتورط في الاعتداء على تلميذة بخريبكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط | شوف الصحافة

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط

مبادرة رائعة من فاس..2 مسيحيات كيصومو مع المغاربة و كيوزعو الإفطار و كيموتو على المغرب | خارج البلاطو

مبادرة رائعة من فاس..2 مسيحيات كيصومو مع المغاربة و كيوزعو الإفطار و كيموتو على المغرب

جد مُؤثر من وجدة..شميشة خرج ولدها من الدار هاذي عام و نصف مرجعش..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

جد مُؤثر من وجدة..شميشة خرج ولدها من الدار هاذي عام و نصف مرجعش..لأصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري..فيديوهات واضحة تفضح توفيق بوعشرين+تفاصيل مثيرة..مدير جريدة أخبار اليوم عندو علامات سوداء فظهرو | بوليتيك
منذ 2 دقائق

عاجل وحصري..فيديوهات واضحة تفضح توفيق بوعشرين+تفاصيل مثيرة..مدير جريدة أخبار اليوم عندو علامات

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور

جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا | دولي

جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز | مجتمع

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.