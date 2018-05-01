 غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين ﻿
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غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 00:22 غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين | مجتمع
غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين
للمرة الثالثة على التوالي، يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح القانون نفسه والمتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية، في حين أنه سبق لغرفتي البرلمان المصادقة على مقترح شبيه، دون أن يجد طريقه للنشر في

شوف تيفي

للمرة الثالثة على التوالي، يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح القانون نفسه والمتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية، في حين أنه سبق لغرفتي البرلمان المصادقة على مقترح شبيه، دون أن يجد طريقه للنشر في الجريدة الرسمية منذ سنوات.

مقترح الفريق الاشتراكي، حسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الثلاثاء، والذي سيناقش بعد غد الأربعاء بمجلس المستشارين، يتضمن بنودا لمنع التدخين في مختلف الأماكن والفضاءات العامة، بالإضافة إلى منع الإشهار الخاص بماركات السجائر.

وينص المقترح، تضيف اليومية، على منع بيع السجائر للقاصرين أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى شرط ابتعاد محلات بيع التبغ والمواد المتعلقة بها عن المؤسسات التعليمية، بـ 500 متر على الأقل، ويتضمن ذات المقترح غرامة مالية قيمتها 100 مليون سنتيم لكل مخالف لأحكام إشهار السجائر، أو لمن يبيعها للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

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شوف تيفي المغرب مقترح قانون التبغ غرامة

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