 الفتح الرباطي يقصي تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور

جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا | دولي

جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز | مجتمع

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز

غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين | مجتمع

غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين

جريمة بشعة تهز المسلمين في رمضان..العثور على مؤذن وشخص آخر مذبوحين وسط مسجد بالجزائر+فيديو | دولي

جريمة بشعة تهز المسلمين في رمضان..العثور على مؤذن وشخص آخر مذبوحين وسط مسجد بالجزائر+فيديو

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة نهضة بركان 3-2 الكوكب المراكشي | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة نهضة بركان 3-2 الكوكب المراكشي

جثة شابة مغربية في مستودع للأموات بالإمارات منذ ثلاثة أشهر | دولي

جثة شابة مغربية في مستودع للأموات بالإمارات منذ ثلاثة أشهر

شاهد بالفيديو .. أهداف ملخص مباراة الأساطير 6-7 التي إعتزال فيها الأسطورة بيرلو | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف ملخص مباراة الأساطير 6-7 التي إعتزال فيها الأسطورة بيرلو

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات التي توثق الاعتداءات الجنسية على الضحايا | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات التي توثق

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الفتح الرباطي يقصي تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 00:20 الفتح الرباطي يقصي تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة | سبور
الفتح الرباطي يقصي تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة
حقق الفتح الرباطي فوزا كبيرا على حساب تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما برسم الدورة الثانية من تصفيات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

شوف سبور

حقق الفتح الرباطي فوزا كبيرا على حساب تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما برسم الدورة الثانية من تصفيات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وسجل أهداف الفتح الرباطي كل من يوسف أنور في الدقيقة 25 ولمبن دياكيتي في الدقيقة 36 وإبراهيم البحيري في الدقيقة 38 ومحمد بادموسي في الدقيقة 63 والمهدي البطاش في الدقيقة 68 وأمين لواني في الدقيقة 86 ثم أضاف المهدي الباسل الهدف السابع في الدقيقة 94 علما أن الفريق الرباطي أهدر تسجيل ضربتي جزاء .

ورفع الفتح الرباطي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة إلى جانب الاتحاد السكندري.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الفتح الرباطي البطولة العربية للأندية العربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نهضة بركان يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لهدفين | سبور

نهضة بركان يفوز على الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لهدفين

جواد الياميق يشكر كل من سانده في جنوى الإيطالي | سبور

جواد الياميق يشكر كل من سانده في جنوى الإيطالي

إشبيلية يخلف وعده لمسوؤلي اتحاد طنجة بإجراء مباراة استعراضية | سبور

إشبيلية يخلف وعده لمسوؤلي اتحاد طنجة بإجراء مباراة استعراضية

الركراكي يوضح قضية تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة للماط | سبور

الركراكي يوضح قضية تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة ''للماط''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

بعد الدارالبيضاء سكان مدينة سلا طالع ليهم الدم بسبب الأعمال التلفزية..مبقيناش كنتفرجو فالقنوات المغربية حيث حشومة هاذ المستوى ديال الزنقة و كولشي حامض فرمضان

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط | شوف الصحافة

بالفيديو..مرشحون لسلك الامن أدلوا بشهادات باكالوريا مزورة و الحموشي يدخل على الخط

مبادرة رائعة من فاس..2 مسيحيات كيصومو مع المغاربة و كيوزعو الإفطار و كيموتو على المغرب | خارج البلاطو

مبادرة رائعة من فاس..2 مسيحيات كيصومو مع المغاربة و كيوزعو الإفطار و كيموتو على المغرب

جد مُؤثر من وجدة..شميشة خرج ولدها من الدار هاذي عام و نصف مرجعش..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

جد مُؤثر من وجدة..شميشة خرج ولدها من الدار هاذي عام و نصف مرجعش..لأصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

يا ربي السلامة..طوبيس كان غادي يتقلب في لوطوروت بكازا +صور

جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا | دولي

جهادية مغربية تنتحر بإسبانيا

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز | مجتمع

الحيطة والحذر يحكمان قرارات الحكومة بخصوص رفع الدعم عن الغاز

غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين | مجتمع

غرامة 100 مليون لمن يبيع السجائر للقاصرين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.