الفتح الرباطي يقصي تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة ﻿

حقق الفتح الرباطي فوزا كبيرا على حساب تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما برسم الدورة الثانية من تصفيات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

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حقق الفتح الرباطي فوزا كبيرا على حساب تليكوم الجيبوتي بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما برسم الدورة الثانية من تصفيات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وسجل أهداف الفتح الرباطي كل من يوسف أنور في الدقيقة 25 ولمبن دياكيتي في الدقيقة 36 وإبراهيم البحيري في الدقيقة 38 ومحمد بادموسي في الدقيقة 63 والمهدي البطاش في الدقيقة 68 وأمين لواني في الدقيقة 86 ثم أضاف المهدي الباسل الهدف السابع في الدقيقة 94 علما أن الفريق الرباطي أهدر تسجيل ضربتي جزاء .

ورفع الفتح الرباطي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة إلى جانب الاتحاد السكندري.