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جريمة بشعة تهز المسلمين في رمضان..العثور على مؤذن وشخص آخر مذبوحين وسط مسجد بالجزائر+فيديو

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 00:11 جريمة بشعة تهز المسلمين في رمضان..العثور على مؤذن وشخص آخر مذبوحين وسط مسجد بالجزائر+فيديو | دولي
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عثر فجر يومه الاثنين 21 ماي، على جثتي شخصين مذبوحين داخل مسجد ببلدية وادي السبع بولاية بسيدي بلعباس بالجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

''شوف تيفي''

عثر فجر يومه الاثنين 21 ماي، على جثتي شخصين مذبوحين داخل مسجد ببلدية وادي السبع بولاية بسيدي بلعباس بالجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الوطني لوادي السبع تنقلت إلى مسجد ''خالد بن الوليد'' حيث عثروا على الشخصين المقتولين ذبحا قبل صلاة الفجر بقليل، ويتعلق الأمر بمؤذن المسجد وشخص آخر، يبلغان من العمر 64 و68 سنة .

وأكدت المصادر ذاتها أن جثثي الضحيتين، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة رأس الماءن بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المتورطين في هذه القضية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مؤذن الذبح الضحيتين المتورطين مسجد خالد بن الوليد الجزائر

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