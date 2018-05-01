جثة شابة مغربية في مستودع للأموات بالإمارات منذ ثلاثة أشهر ﻿

كشف '' المنتدى المغربي في الإمارات''، عبر صفحته الفيسبوكية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن وجود جثة شابة مغربية منذ 3 أشهر بمستودع للأموات بمستشفى في إمارة عجمان.

''شوف تيفي'':

كشف '' المنتدى المغربي في الإمارات''، عبر صفحته الفيسبوكية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن وجود جثة شابة مغربية منذ 3 أشهر بمستودع للأموات بمستشفى في إمارة عجمان.

وأوضح المنتدي المذكور أن الأمر يتعلق بالمغربية المسماة ''نعيمة.غ'' البالغة من العمر قيد حياتها 33 سنة، والتي تنحدر من مدينة سطات، فارقت الحياة بتاريخ 28 مارس في ظروف غامصة، ظلت جثتها عالقة بالمشرحة لمدة طويلة جدا، مشيرا إلى أن أسرة الراحلة، ربطت الاتصال بالسفارة المغربية بأبوظبي والقنصيلة بدبي، إلا أنها لم تتمكن من نقل جثة ''نعيمة'' إلى المغرب.

وأشار المنتدى المهتم بشؤون المغاربة المقيمين بدولة الإمارات إلى أن إحدى المغربيات، حاولت التدخل والقيام بعمل إنساني لنقل الراحلة إلى مسقط رأسها إلى أنها فشلت بسبب الإجراءات الإدراية المعقدة.