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عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات التي توثق الاعتداءات الجنسية على الضحايا

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 23:35 عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات التي توثق الاعتداءات الجنسية على الضحايا | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات التي توثق الاعتداءات الجنسية على الضحايا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين ، أعطى قبل قليل من يومه الإثنين 21 ماي، انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم توفيق

شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين ، أعطى قبل قليل من يومه الإثنين 21 ماي، انطلاق أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين، والتي ستعرف عرض الفيديوهات التي تدين المتهم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، توعدت بنسف أشغال الجلسة السرية، وذلك لتأخير عرض الهيئة القضائية للفيديوهات التي ستكشف المستور وتؤكد بالفعل حقيقة الجرائم الفظيعة المرتكبة من طرف بوعشرين في حق المشتكيات

وأشار ذات المصدر إلى أن المشتكيات حاضرات لأشغال الجلسة السرية والتي ستكون أطوارها ساخنة جدا، ويتعلق الأمر بـ "ن.ل"، و "و.م"، و "أ.ل"، و "س.ل".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المشتكيات الجرائم توفيق بوعشرين القاضي

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