عاجل وبالفيديو..السعودية تنجو من كارثة..شوفو شنو وقع لطائرة فيها 151 راكبا ﻿

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للهبوط اضطراريا، مساء اليوم الإثنين 21 ماي، في مطار الملك عبد العزيز أثناء توجهها إلى مطار دكا ببنغلاديش، وذلك نتيجة تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات

"شوف تيفي"

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للهبوط اضطراريا، مساء اليوم الإثنين 21 ماي، في مطار الملك عبد العزيز أثناء توجهها إلى مطار دكا ببنغلاديش، وذلك نتيجة تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "الرياض" السعودية قبل قليل، فقد تم إخلاء ركاب الطائرة البالغ عددهم 151 راكبا، مشيرة إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في الحادث، مباشرة بعد هبوط الطائرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية عبد الرحمن الطيب، قال إنه في حوالي الساعة الثامنة بتوقيت المملكة السعودية، من مساء الاثنين، وبعد بدء الطائرة من طراز ايرباص (A330) رحلتها رقم 3818 من المدينة المنورة، متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش، حصل خلل في النظام الهيدروليكي فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.