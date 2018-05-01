عاجل..شوفو أشنو وقع لسائح أجنبي دقائق قبل آذان المغرب وسط مدينة الدار البيضاء ﻿

تعرض سائح أجنبي قبل قليل من يومه الإثنين 21 ماي، للسرقة بطريقة مثيرة، بالقرب من مقر ولاية جهة مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد أمام ''نافورة كازا'' الشهيرة.

"شوف تيفي"

تعرض سائح أجنبي قبل قليل من يومه الإثنين 21 ماي، للسرقة بطريقة مثيرة، بالقرب من مقر ولاية جهة مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد أمام "نافورة كازا" الشهيرة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن السائح الأجنبي وخلال التقاطه لبعض الصور بهاتفه النقال من نوع "آيفون"، تفاجأ بلص يحاصره ويسرق منه الهاتف النقال بالقوة، قبل أن يفر من المكان بمساعدة شريكه بواسطة دراجة نارية من نوع "سي 90".

وأكد المصدر ذاته أن السائح ومباشرة بعد تعرضه للسرقة، توجه إلى مقر الشرطة السياحية، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية حددت هوية اللصين القاطنين بالمدينة القديمة .