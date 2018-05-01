عاجل..البيضاء تستعد لاستقبال الملك محمد السادس في خامس أيام رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة الدارالبيضاء تستعد لاستقبال الملك محمد السادس، في اليوم الخامس من رمضان، قادما من مدينة برشيد التي من المرتقب أن يدشن بها بعض المشاريع التنموية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مدينة الدارالبيضاء تستعد لاستقبال الملك محمد السادس، في اليوم الخامس من رمضان، قادما من مدينة برشيد التي من المرتقب أن يدشن بها بعض المشاريع التنموية.



وأكد المصدر ذاته أن الاستعدادات بالعاصمة الاقتصادية، تجرى على قدم وساق لاستقبال الملك محمد السادس، الذي قام في بداية شهر رمضان بتدشين مجموعة من المشاريع التنموية المهمة بمدينة سلا و الرباط.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام وطنية، أكدت أمس الأحد، أن الملك محمد السادس من المنتظر أن يقوم بزيارة لمدينة برشيد، حيث سيُشرف على وضع الحجر الأساس لبناء أحد مراكز التكوين بحي لارام بالدروة.