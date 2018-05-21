 عاجل وبالصورة..هذا أول تعليق من ''أبو زعيتر'' بعد تناوله وجبة الإفطار مع الملك محمد السادس'' ﻿
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عاجل وبالصورة..هذا أول تعليق من ''أبو زعيتر'' بعد تناوله وجبة الإفطار مع الملك محمد السادس''

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 17:58 عاجل وبالصورة..هذا أول تعليق من أبو زعيتر بعد تناوله وجبة الإفطار مع الملك محمد السادس | بوليتيك
عاجل وبالصورة..هذا أول تعليق من ''أبو زعيتر'' بعد تناوله وجبة الإفطار مع الملك محمد السادس''
عبر البطل المغربي العالمي ''أبو بكر أبو زعيتر'' عبر حسابه بالإنستغرام، اليوم الإثنين 21 ماي، عن سعادته الكبيرة بتناول وجبة الإفطار مع الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.

''شوف تيفي''

عبر البطل المغربي العالمي ''أبو بكر أبو زعيتر'' عبر حسابه بالإنستغرام، اليوم الإثنين 21 ماي، عن سعادته الكبيرة بتناول وجبة الإفطار مع الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.

وأكد ''أبو زعيتر'' في تعليقه على الصورة التي ظهر بها إلى جانب الملك رفقة شقيقه، على أنه تشرف بالجلوس في طاولة الإفطار مع الملك محمد السادس، مشددا على أن شعوره بمشاركة الملك وجبة الإفطار لا يمكن أن يوصف.

 وأشار ''أبو زعيتر'' إلى أن شرف حضوره مع الملك، رفع من معنوياته وجعله يواصل التفكير في التحضير للنزالات القادمة بالمغرب، معبرا عن حبه الكبير للملك محمد السادس.

وكتب ''أبو زعيتر'' في تعليقه على الصورة: ''كم هو فخر وشرف لنا أن نشارككم إفطاركم على مائدتكم الكريمة في شهر الخير والفضيلة ، كما أننا لا نجد الكلمات الصائبة والعبارات الموفية لشكر كرمكم وجزيل عطائكم وحسن رعايتكم السامية وقد هيئتم لنا أطيب وأجمل الأجواء للاستعداد للنزالات القادمة في بلادنا ومسقط رأسنا وما طاب لنا ذلك كله إلا بجواركم والقربِ منكم . اسأل الله أن يوفقنا ما حيِينا لرفع راية بلادنا وإبقائها خفاقة شامخة فوق رؤوسنا، أدام الله صحتكم وأطال عمركم نحبكم يا ملكنا وسيدنا''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس وجبة الإفطار أبو بكر أبو زعيتر

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