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بزناس خطير 'ملقب بالنمرود'​ سقط بين يدي رجال الحموشي في كازا​

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 17:56 بزناس خطير ملقب بالنمرود​ سقط بين يدي رجال الحموشي في كازا​ | حوادث و حقوق
بزناس خطير 'ملقب بالنمرود'​ سقط بين يدي رجال الحموشي في كازا​
علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين، أوقفت يومه الإثنين 21 ماي، أحد تجار المخدرات، بحي المسيرة المتواجد بالقرب من حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في حالة تلبس في بيع كمية مهمة من مخدر ''زيبام''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين، أوقفت يومه الإثنين 21 ماي، أحد تجار المخدرات، بحي المسيرة المتواجد بالقرب من حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في حالة تلبس في بيع كمية مهمة من مخدر ''زيبام''.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن هذا التاجر يدعي قيامه ببيع أنابيب المياه، ويتاجر في نفس الوقت بالأقراص المهلوسة، مشيرا إلى أن الفرقة الأمنية المذكورة، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حاصرت تاجر المخدرات، وعثرت على كمية مهمة من القرقوبي داخل أنبوب مياه.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف البالغ من العمر حوالي 40 سنة، تم اقتياده إلى دائرة أمنية من أجل تعميق البحث معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية تاجر مخدرات الأقراص المهلوسة

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