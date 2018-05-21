جواد الياميق يشكر كل من سانده في جنوى الإيطالي ﻿

شكر الدولي المغربي جواد الياميق مدافع فريق جنوى الإيطالي، كل من سانده خلال أول تجربة احترافية له خارج البطولة الاحترافية المغربية.

"شوف سبور"

شكر الدولي المغربي جواد الياميق مدافع فريق جنوى الإيطالي، كل من سانده خلال أول تجربة احترافية له خارج البطولة الاحترافية المغربية.

ونشر المدافع الرجاوي، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"كتب فيها: "شكرا لمن قبلني من أول يوم في هذه المدينة الجميلة.

شكرا لمن عمل لكي أشعر أني في المنزل. شكرا لكل مكون من هذا النادي الرائع. شكرا لكل من كتب لي هذه الشهور، لقد كنت الكثير! وقبل كل شيء بفضل هذه الخطوات، أنت مدهش! أراك قريبا!! ".

ويذكر أن جواد الياميق كان قد وقع عقداً مع جنوى يمتد إلى غاية يونيو 2021، مقابل فسخ عقده مع نادي الرجاء الرياضي بقيمة 800 ألف يورو (800 مليون سنتيم)، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية.