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حملة طبية مجانية تجر الويلات على عمدة مدينة أكادير بعدما صرح بأن تكلفتها 80 مليون سنتيم+''صور''

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 17:48 حملة طبية مجانية تجر الويلات على عمدة مدينة أكادير بعدما صرح بأن تكلفتها 80 مليون سنتيم+صور | مجتمع
حملة طبية مجانية تجر الويلات على عمدة مدينة أكادير بعدما صرح بأن تكلفتها 80 مليون سنتيم+''صور''
أثارت تدوينة لعمدة جماعة أكادير صالح المالوكي عبر صفحته الفيسبوكية موجة من الجدال في أوساط فعاليات مدينة أكادير، وذلك بعد تأكيده أنه خصص 800 ألف درهم لحملة طبية مجانية استفاد منها حوالي 800 شخص من

شوف تيفي:أكادير

أثارت تدوينة لعمدة جماعة أكادير صالح المالوكي عبر صفحته الفيسبوكية موجة من الجدال في أوساط فعاليات مدينة أكادير، وذلك بعد تأكيده أنه خصص 800 ألف درهم لحملة طبية مجانية استفاد منها حوالي 800 شخص من مياومي وعمال الجماعة وذويهم.

واستغرب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة عن تدوينة الرئيس واعتبروها ضربا من الخيال ومبالغ فيها لكون الحملة الطبية مجانية.

وفي هذا الصدد خرجت الجمعية المنظمة للحملة ''الجمعية المغربية عناية للتنمية'' ببيان ناري وشديد اللهجة تستغرب فيه من التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس البلدي لأكادير والتي نفت جملة وتفصيلا الإدعاءات التي أكدها ''المالوكي'' في تدوينته واعتبرت خرجته ترويجا للأكاذيب والأراجيف حسب تعبيرها.

وأوضحت الجمعية في ذات البيان أن الحملة الطبية المنظمة يوم 13 ماي حملة مجانية 100/100 كما اعتادت الجمعية تنظيم أنشطتها وفق شعارها ورسالتها التي تقوم بإبلاغها، مؤكدة أن الجمعية قامت بربط الاتصال بمصالح المجلس الجماعي للقيام بإحصاء عدد المياومين المستفيدين من الحملة فقط وليس ما يروج له رئيس المجلس،والمشاركين في الحملة الطبية كلهم من الأطباء والدكاترة المتخصصين متطوعين ولا يتلقون أي أجر عن أي نشاط يقومون به مع الجمعية المغربية ''عناية'' وفقا لمبدأ التطوع وتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الهشة من ذوي الدخل المحدود الذي ترفعه الجمعية وذأبت على تنظيم أنشطتها بالمجان لسنوات بعدة مناطق.

وأضاف ذات البيان أن الأدوية التي قدمت أيضا للمرضى والمحتاجين كلها مجانية وقد تكفلت بها الجمعية بمساعدة شركائها الدائمين الذين يساهمون دائما في توفير كميات من الدواء عن أي حملة تنظمها الجمعية، وكذا بالنسبة للكشوفات الطبية الشخصية فهي أيضا مجانية.

وختمت الجمعية بيانها بمطالبة عمدة أكادير بمراجعة تصريحاته التي أدلى بها في تدوينته مع ضرورة تصحيحها مجددة استغرابها من حشر اسم الجمعية في ما أسمته بالمزايدات الحزبية والحسابات الضيقة مشيرة أنها تشتغل مع أبناء الشعب دون اعتبار أو أي انتماء سياسي أو نقابي.

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شوف تيفي المغرب أكادير تدوينة حملة طبية انتقادات صالح المالوكي رئيس المجلس البلدي 80 مليون

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