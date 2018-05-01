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إشبيلية يخلف وعده لمسوؤلي اتحاد طنجة بإجراء مباراة استعراضية

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 17:43 إشبيلية يخلف وعده لمسوؤلي اتحاد طنجة بإجراء مباراة استعراضية | سبور
إشبيلية يخلف وعده لمسوؤلي اتحاد طنجة بإجراء مباراة استعراضية
قدم فريق إشبيلية الإسباني اعتذاره لمسؤولي فريق اتحاد طنجة ، بعدم إجراء مباراة استعراضية احتفالا بفوزهم بلقب البطولة الاحترافية، لأول مرة في تاريخه.

"شوف سبور"

 قدم فريق إشبيلية الإسباني اعتذاره لمسؤولي فريق اتحاد طنجة ، بعدم إجراء مباراة استعراضية احتفالا بفوزهم بلقب البطولة الاحترافية، لأول مرة في تاريخه.

وجاء الإلغاء، بسبب اعتذار مسؤولي النادي الأندلسي نظرا لإلتزام عدد من نجوم النادي بالمشاركة رفقة منتخباتهم بمونديال روسيا الشهر القادم، و كذا تزامن الدعوة مع نهاية الموسم الرياضي بالنسبة للاعبي الفريق الذين سيدخلون في إجازة ابتداء من الأسبوع المقبل، حسب ما نشر بصحيفة "إستاديو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان اتحاد طنجة قد توج بلقب الدوري في الجولة 29 من البطولة بعدما فاز على فريق المغرب التطواني، واستفاد من تعادل فريق الوداد الرياضي أمام أولمبيك آسفي بميدان هذا الأخير.

ويذكر أن فريق اتحاد طنجة، سيتسلم درع البطولة الاحترافية، علما أن الاحتفالية ، ستتخللها مجموعة من الفقرات الفنية والرياضية، وستشهد حضور شخصيات بارزة يتقدمها رئيس الجامعة فوزي لقجع.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء إشبيلية اتحاد طنجة البطولة الاحترافية

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