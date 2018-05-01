عاجل..حضيو آعباد الله شنو كتاكلو : كايشريو الدجاج ميت وكيبيعوه للناس بالبيضاء في رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، أوقفت قبل قليل من يومه الإثنين 21 ماي، شخصين، تم ضبطهما متلبسين بمحاولة نقل كمية كبيرة من ''الدجاج'' الميت من سوق الجملة بالحي المحمدي بالبيضاء، لإعادة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، أوقفت قبل قليل من يومه الإثنين 21 ماي، شخصين، تم ضبطهما متلبسين بمحاولة نقل كمية كبيرة من "الدجاج" الميت من سوق الجملة بالحي المحمدي بالبيضاء، لإعادة بيعها بأسواق العاصمة الاقتصادية.

وأوضح المصدر ذاته أن أمين السوق، شك في تحركات أحد الأشخاص بسيارة رباعية الدفع، وخلال استفساره له، ادعى عمله كصحافي، ليسارع "الأمين" إلى إبلاغ السلطات المحلية التي حلت بعين المكان، وتأكدت من هويته، حيث تبين لها أنه ينتحل صفة صحافي بغرض تيسير دخوله السوق واقتناء "الدجاج" الميت.

وأبرز ذات المصدر أن السلطات المحلية، أوقفت شخصا آخر، وهو في حالة تلبس باقتناء "الدجاج" الميت، ليتم تسليمه هو الآخر إلى المصالح الأمنية التي اقتادت الموقوفين للتحقيق معهما.