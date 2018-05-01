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عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+''فيديو''

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 17:03 عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+''فيديو''
شب حريق قبل قليل في سيارة فاخرة من نوع ''Audi'' بحي السلام بأكادير، ما أدى لإحتراقها بالكامل.

شوف تيفي:أكادير

شب حريق قبل قليل في سيارة فاخرة من نوع ''Audi'' بحي السلام بأكادير، ما أدى لإحتراقها بالكامل.

وحسب شهود عيان لقناة ''شوف تيفي''، فالحريق أتى على السيارة بكاملها بعدما ركنها صاحبها لقضاء غرض شخصي بإحدى الإدارات الخاصة، ولم تمر إلى دقيقة واحدة على ركنها حتى تفاجأ باندلاع ألسنة اللهب منها نتيجة حدوث تماس كهربائي أدى إلى احتراقها بالكامل وتحويلها إلى رماد.

وأضاف ذات المتحدث أن ألسنة النيران انتقلت لإحدى السيارات الأخرى المجاورة لها وأتلفت جزء من مقدمتها ولولا تدخل مجموعة من الشبان الذين كانوا بمكان الحادث لوقع ما لم يكن في الحسبان خصوصا وأنها كانت قريبة من عدة محلات تجارية.

ومن جانب آخر خلف تأخر رجال المطافئ موجة من الآسى والاستنكار في نفوس أصحاب المحلات التجارية ومالك السيارة، الذي أكد أنه لو لم تتأخر مصالح الإطفاء لما احترقت السيارة بالكامل.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث حلت مصالح الأمن والسلطات المحلية ورجال المطافئ الذين عملوا على إخماد ما تبقى من الحريق، فيما فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حريق عاجل سيارة رماد

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