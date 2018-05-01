 الركراكي يوضح قضية تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة ''للماط'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حضيو آعباد الله شنو كتاكلو : كايشريو الدجاج ميت وكيبيعوه للناس بالبيضاء في رمضان | حوادث و حقوق

عاجل..حضيو آعباد الله شنو كتاكلو : كايشريو الدجاج ميت وكيبيعوه للناس بالبيضاء في رمضان

عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+''فيديو''

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة أبو زعيتر تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة ''أبو زعيتر'' تشعل الفيسبوك

بيان الحساب القانوني لشركة SW MEDIA | منوعات

بيان الحساب القانوني لشركة SW MEDIA

سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع | بوليتيك

سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع

سكوب...بعد الانتقادات الشديدة تلفزيون العرايشي يدرس إمكانية توقيف بعض البرامج الرمضانية التافهة و طاليس و ربْعاتو على رأس القائمة | إعلام وتواصل

سكوب...بعد الانتقادات الشديدة تلفزيون العرايشي يدرس إمكانية توقيف بعض البرامج الرمضانية التافهة و

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

تبوريشة .. لحظة توديع اللاعب عادل الكاروشي لجمهور الرجاء بعد ستة سنوات في الفريق | بووز

تبوريشة .. لحظة توديع اللاعب عادل الكاروشي لجمهور الرجاء بعد ستة سنوات في الفريق

نايضة في فرقة طاليس بعد أعمالهم التلفزيونية التي وصفها المغاربة بالتافهة وطالبوا بحذفها فورا | صحافة

نايضة في فرقة طاليس بعد أعمالهم التلفزيونية التي وصفها المغاربة بالتافهة وطالبوا بحذفها فورا

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الركراكي يوضح قضية تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة ''للماط''

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 16:57 الركراكي يوضح قضية تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة للماط | سبور
الركراكي يوضح قضية تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة ''للماط''
خرج مدرب فريق الفتح الرباطي، وليد الركراكي عن صمته ، بعد تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة بفريق المغرب التطواني فى الدورات الأخيرة من البطولة الاحترافية .

 ''شوف سبور''

 خرج مدرب فريق الفتح الرباطي، وليد الركراكي عن صمته ، بعد تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة بفريق المغرب التطواني فى الدورات الأخيرة من البطولة الاحترافية .

وقال مدرب فريق الفتح الرباطي في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للفريق '' تصريحاتي كان لها هدف واحد فقط هو التشجيع والحفاظ على العدالة الرياضية إلى غاية نهاية البطولة، وذلك بتجنب إقحام الأندية للفريق الرديف في المباريات التي مازالت تحمل تنافسا رياضيا، وهو ما قام به نادي الفتح الرياضي بإعادة 5 لاعبين من الفريق الأول من المملكة العربية السعودية لتمثيل الفريق في مباراة سريع واد زم، التي أقميت يوم أمس الأحد''.

ويذكر أن مدرب فريق الفتح الرباطي، وليد الركراكي، كان قد قال إن البطولة ''غابت عنها الروح الرياضية'' وقال إنه يشعر بخيبة من كيفية لعب فريق المغرب التطواني لمبارياته الأخيرة، عكس الفتح الرباطي الذي قال إنه قاتل حتى اللحظات الأخيرة، خصوصا بعد خسارة تطوان أمام حسنية أكادير وحرمان الفتح من المرتبة الثالثة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الفتح الرباطي وليد الركراكي المغرب التطواني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد رحيله عن الرجاء.. كروشي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية | سبور

بعد رحيله عن الرجاء.. كروشي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية

للمرة الخامسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي | سبور

للمرة الخامسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

بعد نهاية البطولة.. هذه هي الكلمة التي وجهها غاريدو للرجاء | سبور

بعد نهاية البطولة.. هذه هي الكلمة التي وجهها غاريدو للرجاء

محسن ياجور يتوج هدافا للبطولة الاحترافية | سبور

محسن ياجور يتوج هدافا للبطولة الاحترافية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهيوة فدقيقة..طريقة سهلة لتحضير شربة السمك والكفتة | شهيوة فدقيقة
منذ 2 دقائق

شهيوة فدقيقة..طريقة سهلة لتحضير شربة السمك والكفتة

بالفيديو..عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية دخل طول وعرض فنبيل بن عبد الله و هذا ما قاله عن نتائج الأمانة العامة | بــووز

بالفيديو..عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية دخل طول وعرض فنبيل بن عبد الله و هذا ما قاله عن نتائج الأمانة العامة

طريف و بالفيديو..مغربي بْـغا يطــير وهاشنو وقع ليه | بــووز

طريف و بالفيديو..مغربي بْـغا يطــير وهاشنو وقع ليه

بعد 3 أيام..مغاربة يصفون الأعمال الرمضانية بالحموضة/بغينا الجديد | نسولو الناس

بعد 3 أيام..مغاربة يصفون الأعمال الرمضانية بالحموضة/بغينا الجديد

﻿

آخر المستجدات

عاجل..حضيو آعباد الله شنو كتاكلو : كايشريو الدجاج ميت وكيبيعوه للناس بالبيضاء في رمضان | حوادث و حقوق
منذ 1 دقيقة

عاجل..حضيو آعباد الله شنو كتاكلو : كايشريو الدجاج ميت وكيبيعوه للناس بالبيضاء في رمضان

عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+''فيديو''

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة أبو زعيتر تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة ''أبو زعيتر'' تشعل الفيسبوك

بيان الحساب القانوني لشركة SW MEDIA | منوعات

بيان الحساب القانوني لشركة SW MEDIA

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.