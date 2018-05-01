الركراكي يوضح قضية تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة ''للماط'' ﻿

خرج مدرب فريق الفتح الرباطي، وليد الركراكي عن صمته ، بعد تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة بفريق المغرب التطواني فى الدورات الأخيرة من البطولة الاحترافية .

''شوف سبور''

خرج مدرب فريق الفتح الرباطي، وليد الركراكي عن صمته ، بعد تشكيكه في نزاهة النتائج الأخيرة بفريق المغرب التطواني فى الدورات الأخيرة من البطولة الاحترافية .

وقال مدرب فريق الفتح الرباطي في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للفريق '' تصريحاتي كان لها هدف واحد فقط هو التشجيع والحفاظ على العدالة الرياضية إلى غاية نهاية البطولة، وذلك بتجنب إقحام الأندية للفريق الرديف في المباريات التي مازالت تحمل تنافسا رياضيا، وهو ما قام به نادي الفتح الرياضي بإعادة 5 لاعبين من الفريق الأول من المملكة العربية السعودية لتمثيل الفريق في مباراة سريع واد زم، التي أقميت يوم أمس الأحد''.

ويذكر أن مدرب فريق الفتح الرباطي، وليد الركراكي، كان قد قال إن البطولة ''غابت عنها الروح الرياضية'' وقال إنه يشعر بخيبة من كيفية لعب فريق المغرب التطواني لمبارياته الأخيرة، عكس الفتح الرباطي الذي قال إنه قاتل حتى اللحظات الأخيرة، خصوصا بعد خسارة تطوان أمام حسنية أكادير وحرمان الفتح من المرتبة الثالثة.