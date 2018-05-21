صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة ''أبو زعيتر'' تشعل الفيسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 21 ماي، صورة رائعة جمعت الملك محمد السادس بالإخوة ''أبو زعيتر'' بطلي العالم في رياضة فنون الحرب المختلطة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 21 ماي، صورة رائعة جمعت الملك محمد السادس بالإخوة ''أبو زعيتر'' بطلي العالم في رياضة فنون الحرب المختلطة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل آخرون الفرصة للتعبير عن سعادتهم التي لا توصف بتماثل الملك محمد السادس للشفاء وعودته إلى المغرب وهو في حالة صحية ممتازة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، استقبل بتاريخ 20 أبريل الماضي بالقصر الملكي بالرباط الأخوين أبو بكر وعثمان زعيتر بطلي العالم في رياضة فنون الحرب المختلطة.