 صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة ''أبو زعيتر'' تشعل الفيسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+''فيديو''

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة أبو زعيتر تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة ''أبو زعيتر'' تشعل الفيسبوك

بيان الحساب القانوني لشركة SW MEDIA | منوعات

بيان الحساب القانوني لشركة SW MEDIA

سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع | بوليتيك

سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع

سكوب...بعد الانتقادات الشديدة تلفزيون العرايشي يدرس إمكانية توقيف بعض البرامج الرمضانية التافهة و طاليس و ربْعاتو على رأس القائمة | إعلام وتواصل

سكوب...بعد الانتقادات الشديدة تلفزيون العرايشي يدرس إمكانية توقيف بعض البرامج الرمضانية التافهة و

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

تبوريشة .. لحظة توديع اللاعب عادل الكاروشي لجمهور الرجاء بعد ستة سنوات في الفريق | بووز

تبوريشة .. لحظة توديع اللاعب عادل الكاروشي لجمهور الرجاء بعد ستة سنوات في الفريق

نايضة في فرقة طاليس بعد أعمالهم التلفزيونية التي وصفها المغاربة بالتافهة وطالبوا بحذفها فورا | صحافة

نايضة في فرقة طاليس بعد أعمالهم التلفزيونية التي وصفها المغاربة بالتافهة وطالبوا بحذفها فورا

انتقادات عارمة بسبب سلسلة السوحليفة والإخراج يثير الجدل بقوة وها علاش | صحافة

انتقادات عارمة بسبب سلسلة ''السوحليفة'' والإخراج يثير الجدل بقوة و''ها علاش''

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة ''أبو زعيتر'' تشعل الفيسبوك

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 16:49 صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة أبو زعيتر تشعل الفيسبوك | بوليتيك
صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة ''أبو زعيتر'' تشعل الفيسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 21 ماي، صورة رائعة جمعت الملك محمد السادس بالإخوة ''أبو زعيتر'' بطلي العالم في رياضة فنون الحرب المختلطة.

''شوف تيفي''

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 21 ماي، صورة رائعة جمعت الملك محمد السادس بالإخوة ''أبو زعيتر'' بطلي العالم في رياضة فنون الحرب المختلطة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل آخرون الفرصة للتعبير عن سعادتهم التي لا توصف بتماثل الملك محمد السادس للشفاء وعودته إلى المغرب وهو في حالة صحية ممتازة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، استقبل بتاريخ 20 أبريل الماضي بالقصر الملكي بالرباط الأخوين أبو بكر وعثمان زعيتر بطلي العالم في رياضة فنون الحرب المختلطة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الأخوين أبو زعيتر رياضة فنون الحرب المختلطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع | بوليتيك

سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

البوليساريو تقرع طبول الحرب من جديد ضد المغرب انطلاقا من تيفاريتي | بوليتيك

البوليساريو تقرع طبول الحرب من جديد ضد المغرب انطلاقا من تيفاريتي

مثير..توزيع بونات الحج على البرلمانيين | بوليتيك

مثير..توزيع ''بونات'' الحج على البرلمانيين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية دخل طول وعرض فنبيل بن عبد الله و هذا ما قاله عن نتائج الأمانة العامة | بــووز
منذ 4 دقائق

بالفيديو..عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية دخل طول وعرض فنبيل بن عبد الله و هذا ما قاله عن نتائج الأمانة العامة

طريف و بالفيديو..مغربي بْـغا يطــير وهاشنو وقع ليه | بــووز

طريف و بالفيديو..مغربي بْـغا يطــير وهاشنو وقع ليه

بعد 3 أيام..مغاربة يصفون الأعمال الرمضانية بالحموضة/بغينا الجديد | نسولو الناس

بعد 3 أيام..مغاربة يصفون الأعمال الرمضانية بالحموضة/بغينا الجديد

حــصري و بالفيديو:وزارة التعليم ترد.. حادث اعتداء أستاذ على التلميذة وسط القسم غير مقبول | بــووز

حــصري و بالفيديو:وزارة التعليم ترد.. حادث اعتداء أستاذ على التلميذة وسط القسم غير مقبول

﻿

آخر المستجدات

عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+فيديو | حوادث و حقوق
منذ 36 دقيقة

عاجل....حريق يحول سيارة إلى رماد بأكادير+''فيديو''

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة أبو زعيتر تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صورة رائعة للملك محمد السادس رفقة الإخوة ''أبو زعيتر'' تشعل الفيسبوك

بيان الحساب القانوني لشركة SW MEDIA | منوعات

بيان الحساب القانوني لشركة SW MEDIA

سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع | بوليتيك

سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.