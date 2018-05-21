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بعد رحيله عن الرجاء.. كروشي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 16:35 بعد رحيله عن الرجاء.. كروشي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية | سبور
بعد رحيله عن الرجاء.. كروشي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية
بعدما خاض يوم أمس الإثنين آخر مباراة له رفقة الرجاء البيضاوي أمام الراسينغ البيضاوي، وجه الظهير الأيسر عادل كروشي رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام.

شوف سبور 

بعدما خاض يوم أمس الإثنين آخر مباراة له رفقة الرجاء البيضاوي أمام الراسينغ البيضاوي، وجه الظهير الأيسر عادل كروشي رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام.

 وجاءت في تدوينة كروشي « الرجاء في القلب والقلب فيه الرجاء فالرجاء الرياضي هو الفريق الذي ألعب فيه وأنا مرتاح صراحة ستبقى هذه السنوات التي لعبت فيها لهذا النادي راسخة في ذهني والآن حان الوقت لأتابع المباريات من خلف الشاشة أو المدرجات وأتمنى التوفيق للرجاء في قادم الأيام إن شاء الله ».

 وفور توجيهه لرسالته المؤثرة، لاقت تدوينة كروشي تفاعلا كبيرا من قِبل متتبعيه على التطبيق التواصلي، متمنين له مسيرة موفقة، شاكرينه على المستوى الذي قدمه طيلة الست سنوات الماضية رفقة النادي الأخضر .

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شوف تيفي رحيل كروشي جماهير الرجاء

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