سكوب..بعد فشلهم في تدبير تداعيات حملة المقاطعة قريبا تعديل حكومي مُوسع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن حكومة سعد الدين العثماني ينتظرها تعديل حكومي موسع عما قريب، يرتقب أن يعصف، حسب المصادر ذاتها، بعدد من الوزراء الحاليين، ''ضمنهم أعضاء حكوميون أبانوا عن فشلهم في

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن حكومة سعد الدين العثماني ينتظرها تعديل حكومي موسع عما قريب، يرتقب أن يعصف، حسب المصادر ذاتها، بعدد من الوزراء الحاليين، "ضمنهم أعضاء حكوميون أبانوا عن فشلهم في التعاطي مع تداعيات حملة "المقاطعة" من خلال خروجهم بتصريحات غير مسؤولة، لم تكن منسجمة مع متطلبات المرحلة السياسية والإجتماعية التي تجتازها بلادنا في الظرف الراهن" تؤكد مصادرنا.

وتفتح المعطيات التي توصلت بها قناة "شوف تيفي" في شأن التعديل الحكومي المرتقب، الباب على مصراعيه، لطرح العديد من التساؤلات الحارقة التي تدفعنا لطرح علامات استفهام حول هوية الوزراء الذين سيطالهم سيف التعديل الحكومي المحتمل.

أسئلة كثيرة سنتلقى الإجابات الدقيقة عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، باعتبار أن المعلومات التي توصلت بها "شوف تيفي"، تفيد أن موعد التعديل الحكومي يرتقب أن يكون في أواخر شهر رمضان أو بعده مباشرة...