سكوب...بعد الانتقادات الشديدة تلفزيون العرايشي يدرس إمكانية توقيف بعض البرامج الرمضانية التافهة و طاليس و ربْعاتو على رأس القائمة ﻿

بعد الانتقادات اللاذعة التي طالت البرامج الفنية الرمضانية التي تقدمها القناة الأولى والقناة الثانية من طرف المغاربة، وتعبيرهم عن امتعاضهم من القاموس الذي بنيت عليه أغلب الأعمال المقدمة والتي لا

شوف تيفي:

بعد الانتقادات اللاذعة التي طالت البرامج الفنية الرمضانية التي تقدمها القناة الأولى والقناة الثانية من طرف المغاربة، وتعبيرهم عن امتعاضهم من القاموس الذي بنيت عليه أغلب الأعمال المقدمة والتي لا ترقى لمستوى وذكاء المشاهد المغربي، كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن إدارة دار البريهي تفاعلت مع الرأي العام، وستدرس إمكانية توقيف بعض الأعمال الفنية التي خلقت الكثير من الجدل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأعمال التي أسالت الكثير من المداد وخلقت انتقادات واسعة ما تم تقديمه من طرف مجموعة إيموراجي، التي يقودها "طاليس"، والذي يوجد في أعمال تجمعه بأعضاء فرقته في القناتين الأولى والقناة الثانية، والتي من المنتظر أن تكون موضوع المداولة داخل إدارة دار البريهي.

وكان المغاربة قد صبوا جام غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدوا الأعمال الفنية الرمضانية التي قدمتها لهم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والتي اعتبروها غير مهنية ولا أخلاقية بسبب سيناريو غير محبوك يحمل فقط كلمات تتداول في "الزنقة"، ومن غير السليم بتاتا دخولها للبيوت عبر التلفزيون.