 الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ﻿
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الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 15:47 الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وفي يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الشأن:

" سيترأس الملك محمد السادس يومه الاثنين 05 رمضان الأبرك 1439 ه موافق 21 ماي 2018م بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، يلقيه بين يديه البروفيسور روحان أمبي أستاذ كرسي بجامعة "أنتا ديوب" بدكار ورئيس "مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة - فرع السنغال"، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : "الثوابت الدينية المشتركة، عامل وحدة بين المغرب والدول الإفريقية"، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة".

وسيبث الدرس الديني مباشرة عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم ".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الدروس الحسنية شاشة التلفزة الدرس الديني القصر الملكي الرباط

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