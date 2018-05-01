نايضة في فرقة طاليس بعد أعمالهم التلفزيونية التي وصفها المغاربة بالتافهة وطالبوا بحذفها فورا ﻿

بعد الضجة العارمة التي عرفتها سلسلة ''ولاد علي'' على القناة الثانية وسيتكوم ''الدرب'' على القناة الأولى، وما رافق العملين من انتقادات لاذعة، منع عبد العالي لمهر أعضاء فرقة إيموراجي من التواصل مع

شوف تيفي

بعد الضجة العارمة التي عرفتها سلسلة "ولاد علي" على القناة الثانية وسيتكوم "الدرب" على القناة الأولى، وما رافق العملين من انتقادات لاذعة، منع عبد العالي لمهر أعضاء فرقة إيموراجي من التواصل مع الإعلام للحديث حول هذه الأعمال.

وكشفت مصادر مطلعة أن جدالا وقع بين عبد العالي لمهر الملقب بـ"طاليس" وعضو فرقة "إيموراجي" حمزة الفيلالي تطور إلى مشادات، بسبب "التحكم" حسب نفس المصادر، لولا أن بعض أعضاء الفرقة تدخل لتهدئة الوضع لتطورت الأمور ...

جدير بالذكر أن الأعمال التلفزيونية التي قدمتها فرقة "إيموراجي" لم ترق الجمهور ولم تكن في المستوى المطلوب والذي ينتظره المشاهد المغربي، حيث عمت صدمة كبرى عدد كبير من المغاربة لانحطاط السيناريو وعدم تجانس مكونات القصة، وطغت العشوائية وهضرة الزنقة على هذه الأعمال، التي يمكن أن تصلح لكل شيء إلا أن تكون إبداعات تلفزيونية هكذا عبر عدد من الفايسبوكيين في انتقادهم اللاذع لهذا الأعمال التافهة .