انتقادات عارمة بسبب سلسلة ''السوحليفة'' والإخراج يثير الجدل بقوة و''ها علاش'' ﻿

لم تسلم سلسلة ''السوحليفة'' التي تلعب دور بطولتها الطفلة إسراء، من الانتقادات هي الأخرى، وبالرغم من أن السلسة اعتبرها متتبعون لا بأس بها من الناحية الجمالية والديكور، إلا أن المضمون والرؤية الفنية

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لم تسلم سلسلة ''السوحليفة'' التي تلعب دور بطولتها الطفلة إسراء، من الانتقادات هي الأخرى، وبالرغم من أن السلسة اعتبرها متتبعون لا بأس بها من الناحية الجمالية والديكور، إلا أن المضمون والرؤية الفنية العامة والإخراج طرح عدة إشكالات.

وكشفت مصادر مطلعة مهتمة بالشأن الفني في المغرب أن الانتقادات طالت السلسلة كون بطلتها الصغيرة تستخدم مفردات من الشارع، ويمكن للأطفال أن يقلدوها بطريقة غير سليمة، وتأثر سلبا على سلوكياتهم، وهو ما يطرح إشكالات أخلاقية عديدة بخصوص هذا النوع من الأعمال، خصوصا أن الأطفال يكونون شريحة مهمة من الجمهور المتابع لأعمال البرمجة الرمضانية، بالأخص إذا كان هناك عمل فني يحضر فيه الأطفال بقوة، كما في السلسلة التي يقدمها شخصان فقط، الممثل يسار والطفلة إسراء.

من جهة أخرى فالرؤية الفنية العامة للسلسلة غير سليمة، إذا استثنينا ما هو جمالي من خلال الديكور والتصوير، فإن الإخراج يطرح مشكلا كبيرا كون أن المخرج ''طاليس'' وهو عبد العالي لمهر لا يملك بطاقة الإخراج من المركز السينمائي المغربي، فكيف لمخرج لا يملك بطاقة الإخراج ويقوم بإخراج سلسلة من ثلاثين حلقة تقول المصادر ذاتها.