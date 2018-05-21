هذا هو الشاب الذي اتهمته ابنة رونار بالتحرش بها خلال برنامج Koh Lanta ﻿

نشرت وسائل إعلام فرنسية صورة الشاب « إيدي غويو » الذي اتهمته « كونديد رونار »، ابنة الناخب الوطني المغربي هيرفي رونار، بالتحرش بها خلال تصوير برنامج Koh Lanta بجزر الفيدجي.

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نشرت وسائل إعلام فرنسية صورة الشاب « إيدي غويو » الذي اتهمته « كونديد رونار »، ابنة الناخب الوطني المغربي هيرفي رونار، بالتحرش بها خلال تصوير برنامج Koh Lanta بجزر الفيدجي.

الشاب الوسيم، الذي جرى اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية بغرض الاستماع إليه، أُخلي سبيله بعدها، حيث خرج الأخير عن صمته و أكد أن الإتهامات التي وجهتها له ابنة رونار مجرد افتراءات ولا أساس لها من الصحة، قائلا:« لقد تفاجأت عندما اعتقلتني الشرطة فور عودتي إلى فرنسا، وبما أنني بريئ لم أنتظر وصول محاميي الخاص إذ أدليت بأقوالي بكل أريحية ».. « خلال تصويرنا للبرنامج المذكور، كنت دائما أنام بين أحد المشاركين وبين الكوخ، وفيما يتعلق بالمُشتكية لقد غيرت مكان نومها ليلة الواقعة وعند استيقاظي وسط الليل وجدتها نائمة بالقرب مني، كما أن الكاميرات صورت كل ذلك الشيء الذي يبرئني من التهم المنسوبة لي ».





