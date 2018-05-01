 عاجل..بعد اعتقاله..هذا ما قررته وزارة التربية الوطنية في حق الأستاذ المتورط في الاعتداء على تلميذة بخريبكة ﻿
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عاجل..بعد اعتقاله..هذا ما قررته وزارة التربية الوطنية في حق الأستاذ المتورط في الاعتداء على تلميذة بخريبكة

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 14:13 عاجل..بعد اعتقاله..هذا ما قررته وزارة التربية الوطنية في حق الأستاذ المتورط في الاعتداء على تلميذة بخريبكة | مجتمع
عاجل..بعد اعتقاله..هذا ما قررته وزارة التربية الوطنية في حق الأستاذ المتورط في الاعتداء على تلميذة بخريبكة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يومه الإثنين 21 ماي، عن توقيف الأستاذ المتورط في الاعتداء على تلميذة داخل فضاء فصل دراسي بخريبكة، احترازيا في انتظار

"شوف تيفي"

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يومه الإثنين 21 ماي، عن توقيف الأستاذ المتورط في الاعتداء على تلميذة داخل فضاء فصل دراسي بخريبكة، احترازيا في انتظار نتائج تحقيق تم فتحه.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها عن شجبها هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى أسس التربية، أنها ستتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات اللاتربوية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على صون حرمة المؤسسة التعليمية وضمان سيادة علاقات سليمة وطبيعية يسودها الاحترام المتبادل بين الجهاز التربوي والإداري من جهة وعموم التلاميذ والتلميذات من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، ومباشرة بعد تداول الفيديو، أوقفت الأستاذ، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة التربية الوطنية الأستاذ التلميذة خريبكة

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