البوليساريو تقرع طبول الحرب من جديد ضد المغرب انطلاقا من تيفاريتي ﻿

عرفت منطقة تيفاريتي شرق الجدار العازل بالصحراء المغربية، ''احتفالات'' استفزازية للمغرب وعلى أراضي مغربية من طرف عناصر الانفصال.

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عرفت منطقة تيفاريتي شرق الجدار العازل بالصحراء المغربية، "احتفالات" استفزازية للمغرب وعلى أراضي مغربية من طرف عناصر الانفصال.

وندد المغرب بهذه الخطوات الاستفزازية الأخيرة من طرف الانفصاليين، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضبط النفس في المنطقة، وسط مؤشرات تنذر باندلاع أزمة جديدة، غير بعيد عن الأزمة الأخيرة التي عرفتها ذات المنطقة، بعد اكتشاف المغرب أن نية الجبهة الانفصالية تشييد منشآت في المنطقة العازلة من الصحراء المغربية، والتي كانت الدول المذكورة سلفا بمثابة شاهد عليها، مما قد يعرضها للمساءلة فيما بعد.

وحملت خطابات زعماء الجبهة الانفصالية في مناورتهم الاستفزازية، خطابا يحمل تلميحا بالحرب في المنطقة، فيما تأتي هذه الخطوة أياما قليلة بعد التقرير الأممي الذي نص على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، وهو ما تنوي البوليساريو خرقه إثر استفزازاتها الأخيرة للمغرب.