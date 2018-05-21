بالفيديو والصور.. مغربيات تحولن إلى عبيدات "الجنس" بحقول الفراولة بإسبانيا+تفاصيل جد صادمة ﻿

نشرت صحيفة '' elespanol'' الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، نهاية الأسبوع المنصرم، تحقيقا جد صادم، يحتوي على شهادات مغربيات، يؤكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي بحقول ''الفراولة'' بدولة إسبانيا.

"شوف تيفي"

نشرت صحيفة " elespanol" الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، نهاية الأسبوع المنصرم، تحقيقا جد صادم، يحتوي على شهادات مغربيات، يؤكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي بحقول "الفراولة" بدولة إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنها انتقلت إلى حقول الفراولة المتواجدة بالأندلس، حيث اختارت العديد من المغربيات كسر حاجز الصمت، والكشف عن تعرضهن للابتزاز الجنسي من طرف المكلفين بإدارة هذه الحقول، ومن بينهن مغربية تدعى "حبيبة" التي أكدت سقوطها ضحية للاستغلال الجنسي، قائلة: "إنهم يعلمون أننا فقيرات ، وأن لدينا أطفالا ، وأن الكثيرين منا مطلقات أو أرامل، ولهذا يقومون بتهديدنا بالطرد من العمل إذا لم نستسلم لرغباتهم الجنسية.. في المزارع يلمسوننا ، يضربوننا ، يهينوننا..يجعلوننا عبيدات الجنس".

وأشارت الصحيفة في هذا التحقيق الصادم أن العديد من العاملات، طالبن بعدم الكشف عن هويتهن ومن بينهن "حبيبة" وهو اسم مستعار، تبلغ من العمر 37 سنة ولها أربعة أطفال، تنحدر من مدينة الدار البيضاء، حلت ببلدة هويلفا الإسبانية شهر أبريل الماضي، وذلك بالاستعانة بوسطاء، حيث سافرت بالحافلة إلى طنجة ، ثم عبرت المضيق بالعبارة إلى الجزيرة الخضراء ، ومن هناك ، سافرت مرة أخرى برا إلى هويلفا، واضطرت إلى بيع خاتمها وأقراطًها الذهبية للحصول على فرصة العمل بالحقول الإسبانية، وعند وصولها إلى مزرعة محاطة بالبيوت الزجاجية، تم وضعها بغرفة تحتوي على سريرين، قبل أن تجد نفسها هي الأخرى ضحية للاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن مراسلها استمع إلى شهادة ما لا يقل عن 8 مغربيات، كلهن أكدن تعرض عاملات للاغتصاب من طرف المكلفين بإدارة الحقول أو من أشخاص يقطنون بمنطقة هويفا التي وصلت إليها حوالي 1700 مغربية خلال الموسم الفلاحي الحالي.

وإلى جانب "حبيبة"، أكدت عاملة مغربية أخرى اسمها "ليلى" للصحيفة الإسبانية، وهي تذرف الدموع، على أنها تعرضت في 28 أبريل 2018 ، لمحاولة اغتصاب على يد شخص يدعى "مانويل" يبلغ من العمر 78 سنة، طالبها بممارسة الجنس معه بالقوة داخل منزله، حيث أقدم على ركلها ولكمها بعد امتناعها عن الإستجابة لرغباته الجنسية، مشيرة إلى أنها اضطرت للعيش رفقة العجوز بمنزله بعد أن وعدها بالزواج منها بالموازاة مع عملها بحقول الفراولة.

وأكدت ليلي وهي أم لطفلين أنها تقدمت بشكاية للحرس المدني بتاريخ 30 أبريل الماضي، ليتم اعتقال المسن الذي حكم عليه بالسجن لمدة 40 يوما، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، قائلة: " يلعبون بنا..كان يريد ممارسة الجنس معي بشكل يومي..لكنني امتنعت ما جعله يحاول اغتصابي".

وبعد "حبيبة" و"ليلى"، اختارت "فاطمة" المغربية المنحدرة من مدينة بني ملال، الكشف للصحيفة عن حقائق جد خطيرة، حيث أكدت هي الأخرى، أنها حصلت على تأشيرة لمدة 3 أشهر للعمل بالحقول، لكن ومباشرة بعد وصولها إلى إسبانيا شهر مارس الماضي، وجدت نفسها ضحية للاغتصاب على يد مدير المزرعة التي عملت بها، والذي حجز جواز سفرها وهددها بطردها من العمل إذا ما رفضت الاستجابة لنزواته الجنسية، مبرزة أن مهاجرا يحمل الجنسية السينغالية، ساعدها على الحصول على وثائقها والفرار خارج المزرعة.

تجدر الإشارة إلى أن أحد المواقع الألمانية، فجرت فضيحة مماثلة قبل أسابيع، أكدت من خلالها، تعرض مغربيات للاستغلال الجنسي بحقول الفراولة الإسبانية، قبل أن تخرج وزارة الشغل بالمغرب ببلاغ، نفت من خلاله هذه المعطيات الصادمة والخطيرة.