للمرة الخامسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي ﻿

فاز البرغوت الأرجنيتي ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في مسيرته الكروية، يوم أمس الأحد.

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فاز البرغوت الأرجنيتي ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في مسيرته الكروية، يوم أمس الأحد.

وجاء ذلك بعدما تمكن مهاجم برشلونة الإسباني من تسجيل 34 هدفا في الموسم الحالي ضمن منافسات الليغا الإسبانية.

هذا وسبق لميسي أن توج بالحذاء الذهبي، بعد أن حصدها في أربعة أعوام سابقة، كان أولها موسم 2009- 2010 برصيد 34 هدفا، وموسم 2011- 2012 برصيد 50 هدفا، وموسم 2012- 2013 برصيد 46 هدفا، وموسم 2016- 2017 برصيد 37 هدفا.

وتصدر ميسي قائمة الحذاء الذهبي بـ 68 نقطة، أمام المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي جمع 64 نقطة بإحرازه 32 هدفا.