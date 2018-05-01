عاجل..لجنة للتحقيق في واقعة تعرض تلميذة للتعنيف من طرف أستاذ في فصل دراسي بخريبكة ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن إيفاد لجنة لفتح تحقيق في واقعة تعرض تلميذة لتعنيف بفضاء فصل دراسي بثانوية إعدادية تابعة للمديرية الإقليمية بخريبكة،

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن إيفاد لجنة لفتح تحقيق في واقعة تعرض تلميذة لتعنيف بفضاء فصل دراسي بثانوية إعدادية تابعة للمديرية الإقليمية بخريبكة، والاستماع إلى جميع الأطراف.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن لجنة مركزية برئاسة المفتش العام للشؤون التربوية، حلت صباح اليوم الاثنين وبتكليف من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمدينة خريبكة وذلك من أجل فتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى جميع الأطراف.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر توقيف الأستاذ المعني احترازيا في انتظار نتائج هذا التحقيق.

وأكدت الوزارة، التي تشجب هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى أسس التربية، أنها ستتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات اللاتربوية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على صون حرمة المؤسسة التعليمية وضمان سيادة علاقات سليمة وطبيعية يسودها الاحترام المتبادل بين الجهاز التربوي والإداري من جهة وعموم التلاميذ والتلميذات من جهة أخرى.



