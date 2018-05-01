مؤلم.. المسن اللي لقاوه مليوح في الشارع بسيدي سليمان وخارج من الدود لفظ أنفاسه الأخيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المسن الذي ظهر بمقطع فيديو، هز مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للحالة التي كان عليها وهو مرمي بأحد شوارع مدينة سيدي سليمان، لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأحد، بمستشفى ابن

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المسن الذي ظهر بمقطع فيديو، هز مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للحالة التي كان عليها وهو مرمي بأحد شوارع مدينة سيدي سليمان، لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأحد، بمستشفى ابن سينا بالرباط.

وأوضح المصدر ذاته أن التعفنات المنتشرة بجسد المسن لم تمهله طويلا بالرغم من التدخل الطبي الذي أخضع له بالمستشفى المذكور، مشيرا إلى أن أسرته تسلمت جثته، وقد ووري جثمانه الثرى بمدينة سيدي سليمان.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، هز مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوعين،يوثق للحظة العثور على مسن يعيش حياة التشرد، في حالة صحية جد خطيرة، ما جعل العشرات من ساكنة مدينة سيدي سليمان، ينظمون وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات المحلية بالتدخل لإنقاذ حياة هذا المسن.





