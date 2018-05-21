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بعد نهاية البطولة.. هذه هي الكلمة التي وجهها غاريدو للرجاء

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 12:04 بعد نهاية البطولة.. هذه هي الكلمة التي وجهها غاريدو للرجاء | سبور
بعد نهاية البطولة.. هذه هي الكلمة التي وجهها غاريدو للرجاء
بعدما أجرى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم آخر مباراة له في البطولة الوطنية الاحترافية، أمام الراسينغ البيضاوي والتي انتهت بفوز النادي الأخضر بهدفين لهدف، نشر المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو

شوف سبور

 

بعدما أجرى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم آخر مباراة له في البطولة الوطنية الاحترافية، أمام الراسينغ البيضاوي والتي انتهت بفوز النادي الأخضر بهدفين لهدف، نشر المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة أرفقها بصورة لجميع مكونات القلعة الخضراء.

وجاءت في تدوينة غاريدو كلمة « شكرا »، معبرا من خلالها عن شكره الموصول لمكونات الفريق الأخضر وكذا النتائج الإيجابية التي حققها الفريق على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير الرجاوية مع تدوينة غاريدو، شاكرين له بدورهم على تحقيق لقب كأس العرش و إنهاء موسم البطولة على الرغم من المشاكل في المركز السادس.

تجدر الإشارة، إلى أن الرجاء أنهى موسم البطولة في الرتبة السادسة برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن بطل الدوري المغربي اتحاد طنجة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي غاريدو الرجاء البطولة

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