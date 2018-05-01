رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ﻿

تم يوم الاثنين بالقاعة 9 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما جديد للملك لدى محكمة الاستئناف خلفا لحسن مطر.

"شوف تيفي"



تم يوم الاثنين بالقاعة 9 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما جديد للملك لدى محكمة الاستئناف خلفا لحسن مطر.

وأعرب بنسامي في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة السامية التي حظي بها من الملك محمد السادس، مؤكدا استعداده الكامل للعمل من أجل خدمة العدالة ومصالح المواطنين، والإسهام في مسلسل إصلاح القضاء، وفقا للقانون .

وأكد بالمناسبة أمام عدد من صناع العدالة عزمه على العمل من أجل تحقيق الأمن القضائي من خلال السهر على التطبيق السليم للقانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في إطار النزاهة والشفافية ، والعمل على جعل القضاء في خدمة المواطن.

هذا وحضر حفل التنصيب كل من وزير العدل محمد أوجار ورئيس النيابة العامة، و نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وقضاة، وعدد من المحامين.